Supuesto caso de zoofilia en el Dalvian: el plomero denunciado ingresó sin permiso al barrio

El comunicado de Dalvian

Desde la empresa DALVIAN S.A. queremos informar a la comunidad respecto del hecho publicado en distintos medios periodísticos relacionados con un eventual abuso animal por parte de un supuesto plomero dentro de una casa particular en el interior del Conjunto Residencial. A tal fin, cabe aclarar que desde la seguridad de Dalvian se ha informado que se trata de una familia de inquilinos que contrataron de forma particular a una persona para arreglos de plomería que la misma fue ingresada al Conjunto en el auto particular del residente por barrera automática, sin que Dalvian tuviera la posibilidad de autorizar o denegar el ingreso de esta persona, vulnerando la seguridad del Barrio por parte del residente. La empresa no ha tenido ninguna intervención, tanto en su ingreso como en su permanencia dentro del Conjunto Residencial, como así tampoco en la confirmación del hecho, por lo que queremos dejar aclarado este asunto en resguardo del derecho a la imagen de la empresa y del Conjunto Residencial Dalvian, que siempre se ha destacado por su servicio de seguridad y vigilancia. Desde Dalvian informan que ya se han tomado las medidas de resguardo necesarias mientras tramita la investigación.

La denuncia

La presunta agresión sexual con el can fue denunciada el miércoles y rápidamente se le dio intervención a la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, Delitos Contra los Animales y No Especializados, que tiene de turno al fiscal Martín Lucero.

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) comenzó a incorporar una serie de pruebas en el expediente, tales como registros fílmicos y un informe veterinario, ya que los denunciantes afirmaron que su mascota presentaba lesiones en los genitales. Por su parte, fuentes allegadas a la investigación explicaron que las imágenes de las cámaras de seguridad que fueron aportadas no serían concluyentes.

Más allá de eso, el plomero fue identificado y aguardaban por el avance de las medidas solicitadas por el fiscal del caso para definir si corresponde una imputación en su contra por infracción a la Ley 14.346 de Protección a los Animales.