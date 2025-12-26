Sigue grave Angelina, la nena de 12 años herida por una bala perdida en Navidad

La niña permanece internada en terapia intensiva en Ramos Mejía. Fue estabilizada, pero aún no pudo ser operada y no hay detenidos.

El Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía, donde está internada la nena.

Una nena de 12 años, Angelina, continúa internada en estado crítico tras recibir el impacto de una bala perdida durante los festejos de Navidad en Villa Sarmiento, partido de Morón. La menor fue estabilizada por los médicos, pero permanece en terapia intensiva y aún no pudo ser intervenida quirúrgicamente, mientras la Justicia investiga el origen del disparo.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 25 de diciembre, cuando la niña se encontraba junto a su familia frente a su domicilio, en la intersección de Pedro Castelli y Madero, en la localidad bonaerense de Villa Sarmiento. En ese contexto, la nena se desplomó de manera repentina mientras compartía la celebración de la Navidad.

Según relataron sus familiares, la niña comenzó a gritar que sentía un fuerte ardor en la cabeza. Al asistirla, sus padres advirtieron que presentaba una herida sangrante en la zona de la nuca. De inmediato fue trasladada de urgencia al Hospital San Juan de Dios y, debido a la gravedad del cuadro, luego derivada a la Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía.

La salud de la nena tras la bala perdida En el centro de salud privado, la nena permanece internada en el área de terapia intensiva, con pronóstico reservado. Fuentes médicas indicaron que lograron estabilizarla, aunque todavía no fue posible realizar la intervención quirúrgica necesaria para extraer el proyectil.