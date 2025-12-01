Seis presos se escaparon de una comisaría y hay un amplio operativo en Misiones

Las autoridades están llevando un amplio operativo para dar con el paradero de los prófugos. Se solicitó ayuda a la Policía de Brasil.

La fiscalía investiga a los efectivos que se encontraban de guardia al momento de la fuga.

Siete presos se escaparon de una comisaría de Misiones. Uno de ellos fue capturado en las cercanías de la dependencia policial. Las autoridades buscan intensamente a los seis prófugos. Se solicitó ayuda a la Policía de Brasil.

El lunes por la madrugada, los reclusos se dieron a la fuga. Según trascendió, uno de los guardias encontró un boquete en la pared del baño del calabozo. Inmediatamente, se inició un operativo para recapturarlos.

Uno de ellos fue aprehendido en cercanías de la dependencia policial y ya fue puesto a resguardo. La Unidad Regional XII desplegó controles de acceso, rastrillajes en zonas de monte y patrullajes. Se utilizaron drones, canes rastreadores y hasta grupos tácticos para dar con los prófugos. A su vez, se solicitó ayuda a la Policía de Brasil ante la posible escapatoria hacia el país vecino por pasos fronterizos ilegales.

En paralelo, la fiscalía de turno lleva a cabo una investigación contra los efectivos que se encontraban de guardia al momento de la fuga.