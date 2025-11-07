Segunda jornada del juicio político contra Julieta Makintach por el escándalo Maradona: el insólito episodio que se vivió en el establecimiento

Live Blog Post

Qué declaró el primer testigo

Pasadas las 10 de la mañana, declaró Ariel Alfredo Introzzi, juez del Tribunal Oral N 2 de San Isidro. Ante la pregunta de la querella de cómo la jueza Mackintach se incorporó al juicio por la muerte de Maradona, Introzzi detalló que la magistrada se ofreció por escrito para integrar el TOC N°3.

Introzzi señaló que, tras el escándalo por el documental, tuvo un fuerte cruce con la jueza y le dijo que “había perdido la nobleza y que le recomendaba renunciar”. En cuanto a la grabación del documental un día domingo en el interior del tribunal, el juez Introzzi sentenció: “No se puede entrar y armar un set de filmación en un tribunal”.