Se disfrazaron de repartidores, quisieron robar una obra en construcción y los sacaron a ladrillazos

Una cámara de seguridad registró el violento enfrentamiento entre los motochorros y los obreros. Los sospechosos están prófugos.

Un nuevo episodio de violencia e inseguridad tuvo lugar en el partido bonaerense de La Matanza, donde dos motochorros disfrazados de repartidores intentaron robar una moto que estaba estacionada en una obra en construcción. Con la intención de evitar el robo, los obreros se defendieron a los ladrillazos.

Mirá el video del enfrentamiento entre los motochorros y los obreros La Matanza: se disfrazaron de deliverys, quisieron robar una obra en construcción y los sacaron a los ladrillazos El hecho ocurrió a plena luz del día en una obra en construcción en Virrey del Pino. Una de las cámaras de seguridad registró el momento en el que los motochorros intentaron llevarse la moto.

En el video se observa que uno de los ladrones bajó de la moto y les apuntó con una pistola a los obreros que estaban trabajando. Ante lo ocurrido, los trabajadores comenzaron a tirarle ladrillos para evitar el robo.

Según trascendió, los delincuentes no solo intentaron llevarse la moto que estaba estacionada frente a la obra, sino que también les exigieron dinero en efectivo y celulares.