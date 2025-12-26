Se cortó un dedo, lo tiró al mar como ofrenda umbanda y lo encontraron en plena playa

Un hallazgo tan perturbador como sorpresivo alteró la tranquilidad de Mar de las Pampas en vísperas de las fiestas: en la arena de la playa apareció un frasco con un dedo humano, destinado a un ritual Umbanda , lo que provocó de inmediato un importante operativo policial.

El suceso reavivó el interés y la inquietud en torno a la enigmática figura de la “mujer de los cuchillos” , una presencia que ya había generado alarma y rumores en el sur del partido de Villa Gesell.

Todo comenzó cuando el personal de la estación de policía comunal 3ª recibió una alerta sobre un frasco sospechoso encontrado en la intersección de la calle 36 y la playa.

Al llegar al lugar, los efectivos acordonaron la zona y solicitaron la presencia de la policía científica, que confirmó lo que nadie quería creer: dentro del frasco se encontraba una falange humana.

Mientras los peritos realizaban las tareas en la zona, una vecina aportó un testimonio decisivo: aseguró haber visto, instantes antes, a una mujer con una mano vendada y el frasco en la otra.

Según relató la testigo, la propia mujer le explicó que había sufrido un accidente en su casa y que, por creencias vinculadas a la religión umbanda, decidió arrojar el dedo al mar como parte de una ofrenda ritual.

Con ese dato, la investigación tomó velocidad. Desde el hospital municipal confirmaron que el día previo una mujer había ingresado por la guardia con la amputación de un dedo, recibió atención médica y fue dada de alta ese mismo día. Un detalle no menor: se retiró del centro de salud con la falange amputada en su poder.

A partir de esa información, los investigadores lograron identificar rápidamente a la involucrada. Se trataba de la misma mujer que días antes había sido detenida en Villa Gesell tras protagonizar un episodio de extrema violencia.

"La mujer de los cuchillos"

El trabajo de los investigadores permitió identificar rápidamente a la mujer involucrada. Se trataba de la misma persona que unos días antes había sido detenida en Villa Gesell tras protagonizar un violento episodio.

Sobre ese caso, fuentes de la Secretaría de Seguridad local indicaron al portal Central de Noticias Madariaga que la policía se acercó al lugar tras recibir alertas de los vecinos por una mujer que se encontraba realizando "rituales" en plena calle.

La acusada se resistió con una cuchilla de 45 cm, lo que obligó a los agentes a efectuar disparos intimidatorios para lograr reducirla.