Ruta 7: volcó una camioneta con cinco ocupantes

El hecho ocurrió este domingo por la mañana a la altura del puente del Río Horcones, en Ruta 7. Cinco personas resultaron ilesas.

Un vuelco en solitario de una camioneta familiar se registró durante la mañana de este domingo 25 de enero sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del puente del Río Horcones, a pocos metros de la Aduana, en un hecho que movilizó a personal de Gendarmería Nacional.

El accidente fue reportado pasadas las 8 por efectivos de Gendarmería, quienes trabajaron en el lugar junto a otros servicios de emergencia. Según las primeras informaciones, el conductor se habría quedado dormido al volante, lo que provocó la pérdida de dominio del vehículo y su posterior caída hacia el lateral del puente.

En la camioneta viajaban cinco personas: cuatro adultos y una menor de 4 años, todos integrantes de una familia mendocina oriunda de Las Heras. Los adultos -entre ellos el matrimonio y los padres del conductor- circulaban con cinturón de seguridad, mientras que la niña iba correctamente sujeta en su sillita.

Accidente en Ruta 7 A pesar de la violencia del vuelco, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones de gravedad y todos se encontraban en buen estado general. Además, el test de alcoholemia realizado al conductor arrojó resultado negativo, con 0 gramos de alcohol en sangre.