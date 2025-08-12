Robó en una mueblería de Las Heras, el dueño lo reconoció en la calle y terminó tras las rejas

El autor del robo fue captado por las cámaras de una mueblería de Las Heras. Después, el propietario lo vio en la calle y dio aviso a la Policía.

El sujeto de 33 años que fue detenido por el robo en la mueblería.

Las cámaras de seguridad delataron a un ladrón que perpetró un robo el lunes en una mueblería de Las Heras. El sospechoso, quien se llevó un televisor LED y dinero, luego fue reconocido por el dueño del local en plena vía pública. Así, terminó tras las rejas y a disposición de la Justicia.

El episodio tuvo lugar cerca de las 4 del citado día cuando un hombre, de 29 años, se comunicó con la línea de emergencias 911 y relató que las cámaras de seguridad de su comercio, llamado Muebles Sofi.A, tomaron a un sujeto en el interior del depósito, quien sustrajo un smart TV Samsung y dinero en efectivo que se encontraba en la caja registradora, sin especificar el monto.

Cómo cayó el sospechoso del robo Policías se desplazaron inmediatamente hasta la escena, pero no encontraron al malviviente en el interior del negocio. Pese a eso, mientras se realizaban las labores en el lugar, la víctima comenzó a gritar que un individuo con las mismas características físicas y de vestimenta que el autor iba caminando por la calle, a pocos metros de allí.

De esa forma, los uniformados fueron tras el sospechoso, quien se encontraba en el cruce de calles 25 de Mayo y Santiago Apostol. Rápidamente, lo aprehendieron y el denunciante confirmó que se trataba del mismo sujeto que vio por las imágenes de las cámaras de seguridad.