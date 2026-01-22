Robaron su casa en Maipú y salió a buscar a los ladrones con la policía: terminaron detenidos

Dos sujetos fueron detenidos en el barrio Unidos por una Esperanza de Maipú, tras ser identificados por la víctima del robo de su casa.

El robo de una vivienda en el barrio 25 de Mayo, Maipú, terminó con la detención de dos sujetos durante el mediodía del miércoles. Mientras la policía patrullaba la zona para dar con los ladrones, la víctima los acompañó en su auto, lo que fue clave para la rápida identificación de los sospechosos.

Los efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Maipú (UEP) entraron en conocimiento de la situación tras ser alertados por la víctima mientras patrullaban la zona sobre las 13.40 de dicho día.

El denunciante explicó que dos hombres entraron a su vivienda, localizada en el distrito de Rodeo del Medio, y se llevaron herramientas y dinero en efectivo.

La búsqueda y detención de los presuntos ladrones Tras esto, tanto el móvil policial como la víctima en su auto particular salieron en búsqueda de los ladrones, dando con ellos en las calles del barrio Unidos por una Esperanza, ubicado a pocas calles de donde ocurrió el robo. Se trataba de dos hombres, de 37 y 32 años, ambos con domicilio en el mismo barrio del afectado.