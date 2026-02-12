Revés judicial para un electricista acusado de cometer múltiples abusos sexuales contra su hijastra de 11 años

A fines del año pasado, un electricista fue detenido tras ser denunciado por los múltiples abusos sexuales que sufrió su hijastra , de 11 años, en Guaymallén . La víctima le reveló las vejaciones a su madre, pareja del sospechoso, quien acudió inmediatamente a la Justicia. Ahora, tres meses después de la captura, la Justicia le dictó la prisión preventiva .

Fue la jueza María José Cerdera , del Juzgado Penal Colegiado N°1 , quien le impuso la medida de coerción que había sido solicitado por la fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual María de las Mercedes Moya , a cargo de la investigación.

Entre las pruebas clave que expuso la representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) se encuentran la declaración ofrecida por la progenitora de la víctima en el expediente y los peritajes físicos que le practicaron a la niña en el Cuerpo Médico Forense ( CMF ), a través de los cuales se comprobó que presentaba lesiones compatibles con abusos sexuales .

En tanto, luego del revés judicial que recibió el presunto abusador, los detectives del caso aguardaban por una medida que será decisiva para el futuro de la causa: la entrevista en Cámara Gesell a la víctima de las vejaciones.

A partir de lo que surja en ese abordaje, a cargo de un equipo de especialistas, la fiscal del caso analizará cómo continuará la investigación. En caso de que la niña ratifique la versión de los abusos que ofreció su madre ante las autoridades, el acusado quedará sumamente complicado en el expediente.

La investigación por los abusos en Guaymallén

Fuentes allegadas la instrucción señalaron que el caso de abuso sexual fue denunciado a mediados del año pasado, luego de que la niña le confesó a su madre que en los últimos meses venía sufriendo vejaciones por parte de su padrastro, un electricista de 34 años (se reservan las identidades por tratarse de una causa de instancia privada).

Del expediente surge que las agresiones sexuales fueron perpetradas mientras la progenitora salía a trabajar y la criatura quedaba bajo los cuidados de su padrastro, en la casa donde convivían en el barrio Lihué, ubicado en el distrito guaymallino de Belgrano.

ministerio publico fiscal edificio (3).JPG La investigación por abuso sexual avanza en el Polo Judicial Penal. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Al tomar conocimiento sobre los hechos, la mujer radicó la denuncia correspondiente contra su pareja y los peritos forenses constataron las lesiones que tenía la niña en sus genitales, que coincidían con una situación de reiterados abusos sexuales con acceso carnal.

Por ese motivo, la fiscal Moya solicitó la captura del sospechoso, quien se mantuvo prófugo durante algunos meses y terminó siendo detenido en noviembre pasado. Así, fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser encargado de la guarda y por ser cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente y quedó alojado en un penal provincial.

Ahora, el acusado recibió su primer revés judicial y dio un paso hacia el juicio en su contra por las vejaciones que sufrió la menor de edad.