Un compañero del colectivero que atropelló y mató a una nena en Lomas del Mirador salió a defenderlo

Mientras avanza la investigación judicial por la muerte de una nena de 4 años atropellada por un colectivero en Lomas del Mirador , un compañero del conductor imputado salió a respaldarlo públicamente y cuestionó las versiones que circularon tras el hecho.

El siniestro ocurrió el martes y quedó registrado por cámaras de seguridad. Según las imágenes, el interno 130 de la línea 218 —perteneciente a la empresa Almafuerte— circulaba por Hernandarias, se detuvo en Díaz Vélez y giró a la izquierda. En ese momento, la rueda delantera habría enganchado la ropa de la menor, que cayó debajo de la unidad y fue arrollada por los neumáticos traseros. Murió en el acto.

Familiares que la acompañaban intentaron advertir al conductor con gritos desesperados, pero ya era tarde. El chofer fue detenido en el lugar.

En diálogo con la señal TN, un colega del conductor aseguró que “ hay muchas cosas que se están diciendo que no son así ” y defendió al colectivero. “Somos profesionales, pero podemos equivocarnos. Somos seres humanos. Mi compañero no salió con ganas de matar ni lastimar a nadie . Somos laburantes”, expresó.

También negó dos de las versiones que más circularon tras el hecho: “No cruzó el semáforo en rojo ni venía usando el teléfono”, afirmó. Y añadió que dentro de los colectivos existen “muchos puntos ciegos” que dificultan la visibilidad. “Me da bronca que digan que tenía que verla. La gente opina sin saber y sin estar arriba de la unidad”, sostuvo.

Según explicó, en esa esquina no hay senda peatonal marcada y el semáforo para peatones más cercano está a varios metros, con una duración de solo nueve segundos, lo que —según su visión— complica el cruce seguro.

La investigación judicial

La causa quedó a cargo de la fiscal Alejandra Núñez, titular de la UFI N° 8 de La Matanza, quien imputó al conductor por homicidio culposo por conducción imprudente. La detención fue convalidada por el juez de Garantías N° 3 departamental, Rubén Ochipinti, mientras se analizan las pruebas.

Uno de los puntos clave es determinar en qué estado se encontraba el semáforo al momento del impacto. Los peritos también intentan establecer si el conductor manejaba distraído o si no advirtió a la familia que cruzaba la calle.

Con el expediente en plena etapa de recolección de pruebas, el testimonio del compañero suma una voz en defensa del colectivero, aunque la definición de responsabilidades quedará ahora en manos de la Justicia.