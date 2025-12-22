Revés en el caso María Cash: la Justicia revocó el sobreseimiento del camionero

La Cámara Federal de Salta anuló el sobreseimiento del único acusado de la causa por la desaparición de María Cash el 8 de julio de 2011.

La Cámara Federal de la provincia de Salta revocó este lunes el sobreseimiento del camionero Héctor David Romero, quien fue el único acusado de la causa por la desaparición de María Cash hasta mayo de este año y el último en verla con vida.

La Justicia dispuso que la investigación debe seguir hasta que se agoten todas las medidas probatorias que puedan esclarecer la hipótesis acusatoria de la Fiscalía. A 14 años de la desaparición de Cash el 8 de julio de 2011, el fallo determina un revés en un caso que continúa sin resolverse.

María Cash. Foto: Archivo MDZ María Cash. Foto: Archivo MDZ Un cierre "temprano" del caso María Cash Los camaristas advirtieron que la decisión tomada en primera instancia no cumplió con los requisitos para un sobreseimiento definitivo, ya que en esta etapa del proceso no rige de manera plena el principio de la duda a favor del imputado. En ese sentido, señalaron que la participación de Romero no puede ser descartada de forma categórica con el cuadro probatorio actual, que todavía presenta inconsistencias y puntos sin esclarecer.

El fallo remarcó además que existen indicios relevantes que deben ser analizados de manera integral y no de forma aislada. Estos elementos, vinculados tanto a la conducta del acusado como a hechos posteriores a la desaparición y a su entorno, mantienen vigente la hipótesis de autoría sostenida por la fiscalía y la querella.

La investigación seguirá en el mismo juzgado La Cámara también ordenó profundizar peritajes y diligencias pendientes consideradas clave para reconstruir lo ocurrido y evaluar con mayor precisión la acusación, antes de adoptar cualquier resolución definitiva sobre la situación procesal del imputado.