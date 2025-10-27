Rescataron a un hombre tras más de 15 horas perdido en un cerro de Uspallata

El hombre extraviado fue rescatado en el cerro El Burro, Uspallata, pasadas las 3.30 de este lunes, luego de estar más de varias horas perdido.

Un hombre de 47 año necesitó ser rescatado luego de perderse en la naturaleza y pasar una gran cantidad de horas extraviado en el cerro El Burro, Uspallata. La situación fue alertada por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) al personal policial, qué pasadas las 3.30 de este lunes logró dar con el sujeto perdido.

El hecho se produjo cuando dos personas se dispusieron a subir dicho cerro sobre las 11.30 del domingo. Según relató el compañero de la víctima, durante el ascenso, este perdió contacto visual con el extraviado durante el recorrido.

El operativo de búsqueda Con la información recolectada, el personal de la Comisaría 23° inició un operativo de búsqueda en la zona del hecho, incluyendo rastrillajes por los senderos principales y otras zonas de acceso más difícil.

Finalmente, tras ceca de 16 horas sin noticias del sujeto, sobre las 3.30 del lunes, los efectivos lograron dar con el sujeto que se encontraba deambulando por la zona sin linterna en la oscuridad del cerro.