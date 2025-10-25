Rescatan 87 perros tras un operativo luego de una denuncia por maltrato animal

La Patrulla Ambiental de la Policía de Córdoba allanó un predio donde hallaron perros desnutridos, algunos de ellos recién nacidos, y en condiciones insalubres.

En el lugar encontraron a los animales —67 adultos, cinco cachorros y 15 recién nacidos— en evidente estado de desnutrición y con severas deficiencias higiénicas.

Tras ser asistidos, los perros fueron trasladados y quedaron bajo la custodia de BioCórdoba, organismo que se encargará de su atención veterinaria y recuperación.

Un total de 87 perros desnutridos y en malas condiciones higiénicas fueron rescatados este jueves por la tarde durante un allanamiento realizado por la Policía de Córdoba.

Un importante operativo de la Policía de Córdoba permitió el rescate en las últimas horas de 87 perros que eran víctimas de maltrato animal en la ciudad Capital de esa provincia. El procedimiento se llevó a cabo durante la tarde del jueves en una vivienda ubicada en Cabaña La Virginia al 6700, en el periférico barrio El Gateado.

La intervención que se originó por una denuncia estuvo a cargo del personal de la División Patrulla Ambiental de la Policía de Córdoba, en coordinación con BioCórdoba. En el lugar encontraron a los animales —67 adultos, cinco cachorros y 15 recién nacidos— en evidente estado de desnutrición y con severas deficiencias higiénicas.

perros rescatados en córdoba 2 Asistencia veterinaria de los perros Tras ser asistidos, los perros fueron trasladados y quedaron bajo la custodia de BioCórdoba, organismo que se encargará de su atención veterinaria y recuperación.

El propietario del inmueble fue identificado y puesto a disposición de la Justicia, que investiga el caso por infracción a la Ley Nacional 14.346 de Protección Animal.

Desde la fuerza provincial difundieron fotografías del operativo, donde puede verse el trabajo de rescate y la situación crítica en la que se encontraban los animales.