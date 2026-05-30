Renunció el abogado del único detenido por el asesinato de Agostina Vega en Córdoba
Los restos de Agostina Vega fueron hallados en el descampado del barrio Ampliación Ferreyra. El principal sospechoso, Claudio Barrelier, estuvo allí el lunes.
Los restos de Agostina Vega fueron hallados en el descampado del barrio Ampliación Ferreyra. El principal sospechoso, Claudio Barrelier, estuvo allí el lunes.
De acuerdo informaciones de último momento, los investigadores encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años que desapareció en Córdoba hace una semana. El hallazgo se realizó en el barrio Ampliación Ferreyra.
Momentos de máxima tensión se viven en Córdoba luego de que las autoridades confirmaran el hallazgo del cuerpo sin vida de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada en la provincia desde hacía casi una semana.
A partir de conocerse la noticia, sus familiares y allegados, que realizaban una protesta, decidieron cortar rutas y se produjeron disturbios con los conductores, al punto que debió intervenir la policía.
El abogado Jorge Sánchez del Bianco renunció este sábado a la defensa de Claudio Barrelier, el único detenido en la causa por la desaparición y muerte de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue hallada sin vida tras una semana de intensa búsqueda en la capital cordobesa.
La dimisión del letrado fue confirmada por distintas fuentes judiciales y por el propio defensor, quien justificó su decisión en “diferencias técnicas irreconciliables en cuanto a la estrategia defensiva a llevar adelante”.
La renuncia se produjo en un momento clave de la investigación, luego de que el propio Barrelier modificara su versión de los hechos durante su última declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón. Fuentes del caso indicaron que ese cambio en el relato del imputado provocó un quiebre en la relación con su abogado, quien decidió apartarse de la causa.
El ministro de seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y el fiscal Raúl Garzón darán una conferencia de prensa en la sede de la Jefatura de Policía de esta ciudad, a partir de las 18.30, en referencia al caso de Agustina Vega, cuyo cuerpo sin vida fue hallado esta tarde en un descampado.
Los restos fueron hallados en el descampado del barrio Ampliación Ferreyra. Ese lugar era investigado por la fiscalía ya que se determinó que el principal sospechoso, Claudio Barrelier, estuvo allí el lunes.
De acuerdo informó A24, un testigo vio a Claudio Barrelier sacar dos bolsas pesadas del auto. Entre lo encontrado habría un tacho de pintura y un trapo con presunto líquido hemático que habría utilizado el detenido para limpiar una de las paredes de su casa.
Gabriel Vega, el papá de la adolescente, se acercó a la zona en donde más de 200 efectivos trabajan para buscar pruebas que den con el paradero de la menor.
Llegó un servicio de emergencias a la casa de Melisa, mamá de Agostina Vega, para asistir a la mujer que ya durante la tarde del viernes se descompensó durante la marcha de reclamaba por la aparición de la nena de 14 años.
Las primeras informaciones señalan que, a partir del paso de los días y la situación de estrés y angustia, la mujer estaría bajo un cuadro de deshidratación, que podría requerir su traslado hasta un centro de salud para su asistencia.
En el marco del extenso rastrillaje en la zona de Ampliación Ferreyra y de la protesta que se lleva adelante frente a la casa de los padres y abuelos de Agostina Vega, la fiscalía Raúl Garzón ordenó a la policía el secuestro del celular de la madre de la menor.
Aunque hay especulaciones que podrían vincular la medida a las declaraciones de Gabriel Vega, papá de Agostina, quien vinculó al detenido con la mamá, y exigió que esta última "diga todo lo que sabe".
Sin embargo, fuentes cercanas a la causa vinculan el secuestro del dispositivo a la cantidad de llamados y mensajes que viene recibiendo con supuestos datos sobre Agostina.
En el mediodía de este sábado, vecinos, familiares y allegados realizaron una nueva movilización por la desaparición de Agostina Vega para reclamar avances en la investigación y exigir la aparición de la adolescente de 14 años.
La manifestación incluyó cortes de tránsito y pancartas con mensajes dirigidos a la Justicia y a los investigadores.
Durante la protesta, varios vecinos expresaron su malestar por el tiempo transcurrido desde la desaparición de la joven y reclamaron medidas más contundentes. “¿Qué están esperando para hacerlo hablar? Que diga dónde está la criatura”, sostuvo una de las manifestantes en diálogo con medios nacionales.
El reclamo también apuntó al accionar de las autoridades durante las primeras horas de la búsqueda. “Fueron a hacer la denuncia el domingo, pero priorizaron un partido de fútbol antes que la vida de una nena de 14 años”, cuestionó una vecina, visiblemente conmovida.
Mientras continúan los rastrillajes y las medidas ordenadas por la Fiscalía, la comunidad mantiene vivo el reclamo por la aparición de la adolescente y exige que se esclarezca qué ocurrió desde la noche en que fue vista por última vez.
A una semana de la desaparición de Agostina Vega, su padre, Gabriel Vega, reveló que mantuvo un encuentro cara a cara con Claudio Barrelier, el único detenido en la causa, antes de que fuera arrestado por la Justicia.
Según contó en una entrevista televisiva, logró obtener el número telefónico del sospechoso y decidió entrevistarlo por su cuenta. La conversación fue grabada y posteriormente incorporada al expediente judicial.
“Estuve mano a mano con el detenido. Lo grabé como prueba de todas las cosas que él dice”, afirmó Vega, aunque evitó brindar mayores detalles sobre el contenido del registro.
El padre de la adolescente sostuvo que los dichos de Barrelier podrían resultar importantes para el avance de la investigación y reiteró su pedido para que se esclarezca qué ocurrió con la joven de 14 años.
Además, expresó sospechas sobre la relación entre el acusado y el entorno materno de Agostina. “Entre la madre y este tipo hay algo. No sé qué, pero hay algo. Lo único que necesito es que me digan la verdad para encontrar a Agostina”, manifestó.
Vega recordó que se encontraba en la provincia de San Luis cuando tomó conocimiento de la desaparición de su hija y que regresó de inmediato a Córdoba para sumarse a la búsqueda. Desde entonces, afirmó haber realizado averiguaciones por cuenta propia y recorrer distintos puntos de la ciudad en busca de pistas.
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, aseguró este sábado que la investigación por la desaparición de Agostina Vega avanza sobre “pistas firmes” y sostuvo que Claudio Barrelier, único detenido en la causa, “mintió claramente” en distintas etapas de su declaración.
Desde el operativo montado en barrio Ampliación Ferreyra, donde más de 150 efectivos, drones, perros rastreadores y personal especializado continúan trabajando, el funcionario explicó que la zona permanece preservada porque los investigadores consideran que podría contener elementos de relevancia para la causa.
“Estamos recolectando pruebas que el fiscal considera importantes. La prioridad es encontrar restos o elementos que nos permitan avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido”, señaló.
Quinteros remarcó que el despliegue se apoya en un minucioso trabajo de análisis de cámaras de seguridad y domos de vigilancia que permitió reconstruir movimientos en distintos puntos de la ciudad. En ese sentido, afirmó que los investigadores lograron determinar que Barrelier estuvo en la zona de Ampliación Ferreyra el lunes 25 de mayo.
“Tenemos determinado que estuvo en este sector y no pudo explicar de manera convincente su presencia allí. Además, fue modificando varias veces su versión de los hechos a medida que aparecían nuevas pruebas”, expresó.
El ministro recordó que inicialmente el sospechoso afirmó que la joven que ingresó con él a su vivienda era su hija, una versión que luego fue descartada por las imágenes y testimonios incorporados al expediente. “Ante la evidencia fue cambiando su declaración”, sostuvo y aseveró: "Barrelier claramente tiene vinculación con la desaparición de Agostina" y por eso está imputado.
También destacó el hallazgo y seguimiento de un Ford Ka negro que aparece vinculado a la investigación. Según indicó, el recorrido del vehículo permitió orientar los operativos hacia el amplio descampado donde se concentran actualmente las tareas de búsqueda.
Por último, Quinteros confirmó que los procedimientos no se limitan a Ampliación Ferreyra y reveló que existen otros operativos en marcha ordenados por el fiscal Raúl Garzón. “Los recursos son ilimitados. Vamos a hacer absolutamente todo lo necesario para encontrar a Agostina”, concluyó.
Elizabeth, mamá de Melisa y la abuela de Agostina Vega, hizo fuertes comentarios este sábado a la prensa y cuestionó a los efectivos de la Unidad Judicial y al ministro de Seguridad de Córdoba.
La mujer denunció en una entrevista con la señal C5N que esperan que la Justicia de Córdoba tome medidas con el personal de la Unidad Judicial de la Seccional 13 por la tardanza en la búsqueda de la nena. "Ellos el fin de semana nos boludearon", afirmó.
Contó además que los oficiales de justicia "pensaron que era una pendejita que se había ido, pero ya iba a volver". Detalló también que recién el lunes llamaron a declarar al remisero cuando la denuncia se hizo en la madrugada del domingo, a pocas horas de la desaparición.
Cuestionó que, sin previo aviso a la familia, el viernes el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, dio una conferencia de prensa que hizo que los abuelos de Agostina temieran lo peor.
Según comentó, el papá de la nena es expolicía y, al enterarse de la detención de Claudio Barrelier, se acercó a la vivienda a pedir explicaciones a la nueva pareja del único detenido por la causa. Contó que la nena vivía con la mamá desde los 4 años, cuando sus padres se separaron. Y que solo algunos meses vivió con su papá, pero pidió volver con su madre.
El ministro Quinteros dijo que no se descartan nuevos implicados u otros operativos de búsqueda.
Los efectivos abocados a la búsqueda de Agostina Vega se concentran en un punto del descampado en el barrio Ampliación Ferreyra. Trascendidos señalan que un testigo que habría visto a Bardellier en la zona y habría aportado datos que giraron el rastrillaje hacia un punto donde se concentra por estas horas el operativo policial.
La subdirectora de la Policía de Córdoba solicitó a los medios que realiza la cobertura que se alejen del lugar cercado, mientras continúa la búsqueda con efectivos a caballo y con asistencia de perros rastreadores.
Miguel Vega, abuelo de Agostina Vega, sostuvo que el único detenido no habría actuado por su cuenta y afirmó que la familia está preparada para cualquier noticia.
La angustia crece con el paso de los días, pero la familia de Agostina Vega mantiene la esperanza de encontrar a la adolescente desaparecida. Este sábado, Miguel, su abuelo, volvió a reclamar respuestas y planteó sus dudas sobre la actuación de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido en la causa.
“Me parece que Barrelier no actuó solo. Si estuviera solo, ya nos hubiera dicho dónde está Agostina”, expresó en declaraciones televisivas. El hombre consideró que detrás del caso podría haber más personas involucradas, aunque aclaró que no tiene sospechas concretas.
“Siempre dije que acá tienen que investigar a todos y a todas”, remarcó, al insistir en que la pesquisa debe avanzar sobre todas las hipótesis posibles.
A pesar del dolor, Miguel destacó el trabajo que llevan adelante los investigadores. “Estoy conforme con todo lo que están haciendo. Espero que aparezca mi nieta y después se verá quiénes fueron los responsables”, señaló.
El abuelo admitió que la familia se prepara para cualquier desenlace. “Queremos noticias, sean las que sean. Estamos preparados para todo”, afirmó con visible emoción.
En otro tramo de su mensaje recordó a Agostina como una adolescente alegre y querida por todos. “Es mi princesa, la nena de la casa. Le gusta jugar con sus mascotas y siempre está sonriendo”, contó a la señal C5N.
Pese a la incertidumbre, cerró con una expresión de esperanza: “Tengo fe. Tengo fe en que mi nieta está bien”.
El operativo se desarrolla sobre una extensa superficie de más de 240 hectáreas, integrada por un descampado con lagunas y sectores de difícil acceso. Participan unos 250 efectivos policiales, bomberos, personal del DUAR, caballería y equipos especializados en búsqueda de personas.
Uno de los principales ejes de la pesquisa sigue siendo el recorrido de un Ford Ka oscuro que habría sido utilizado por Claudio Barrelier, el único detenido en la causa. El análisis de cámaras de seguridad permitió reconstruir un trayecto que conecta la vivienda de barrio Cofico donde fue vista por última vez la adolescente con el sector donde hoy se concentran los operativos, una distancia de alrededor de 17 kilómetros.
A la vez, los investigadores trabajan con información obtenida de antenas de telefonía que ubicaron al sospechoso en esa zona del sur de la ciudad días después de la desaparición.
Para reforzar las tareas fueron incorporados drones de última generación, un helicóptero policial, perros rastreadores y buzos especializados que inspeccionan espejos de agua en busca de cualquier elemento de interés para la causa.
Mientras continúan los allanamientos y el análisis de dispositivos electrónicos secuestrados, la fiscalía mantiene abiertas distintas líneas de investigación para intentar determinar qué ocurrió con Agostina Vega tras ingresar a la vivienda de Barrelier la noche del pasado sábado.
Sin embargo, la búsqueda desesperada en la mañana de este sábado se centra en la zona descampada de Ampliación Ferreyra cuyo rastrillaje comenzó el viernes y continúa en esta jornada.
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