Recuperaron animales robados en un operativo en Rivadavia

Los animales, todos hembras, fueron hallados luego de que un vecino denunciara su desaparición.

Los animales robados fueron encontrados por efectivos de la División Rural e Investigaciones en un operativo policial.

Efectivos de la División Rural y de Investigaciones de la Policía de Mendoza recuperaron tres animales que habían sido robados en Rivadavia, en la zona Este de la provincia.

El procedimiento se desarrolló en la intersección de calles Guillermo Cano y Barrera, luego de que un vecino denunciara la desaparición de los ejemplares. Durante el rastrillaje, los uniformados hallaron un equino, un pony y un caprino, todas hembras, además de constatar que la cerca perimetral de una finca había sido cortada.

La Oficina Fiscal ordenó la intervención de la Dirección de Ganadería para el resguardo de los animales mientras avanza la investigación por el hecho.

