Recuperaron animales robados en un operativo en Rivadavia

El procedimiento se desarrolló en la intersección de calles Guillermo Cano y Barrera, luego de que un vecino denunciara la desaparición de los ejemplares. Durante el rastrillaje, los uniformados hallaron un equino, un pony y un caprino, todas hembras, además de constatar que la cerca perimetral de una finca había sido cortada.