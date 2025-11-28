Quiso meterse a su casa por debajo de la puerta y terminó atrapado: lo rescataron los bomberos

Un insólito episodio ocurrió General Deheza, donde un joven debió ser rescatado por los bomberos al quedar atorado debajo de la puerta de su casa.

El joven de 22 años recibió asistencia médica tras quedar atorado cuando quiso deslizarse por debajo de la puerta de su casa. Foto: Radio con vos

Borracho, quiso entrar a su casa por debajo de la puerta y quedó atrapado: lo sacaron con bomberos. Foto: Radio con vos

Un episodio tan insólito como llamativo alteró la madrugada del jueves en la localidad cordobesa de General Deheza. Un joven de 22 años, que volvía a su vivienda y no tenía las llaves consigo, decidió intentar una maniobra arriesgada: deslizarse por debajo de la puerta.

El plan terminó de la peor manera: quedó atorado a la altura de la cabeza y sin posibilidad de salir por sus propios medios.

El hecho salió a la luz luego de un aviso al 911, donde un vecino informó que había “una persona atascada en el acceso de una casa”. Cuando el móvil policial arribó al lugar, encontró al muchacho con el torso afuera y la cabeza firmemente encajada en la parte baja de la abertura.

Según explicaron los efectivos, el joven habría intentado forzar la chapa para hacerse un hueco pero, lejos de lograrlo, quedó completamente inmovilizado. Los uniformados señalaron además que el muchacho “aparentemente había consumido alcohol”, lo que pudo influir en la insólita decisión.

Atascado en la puerta de su casa Con autorización del propietario de la vivienda, el personal policial utilizó la fuerza para liberar al atrapado. El comisario Emanuel Vivas Peralta, en diálogo con Radio Vos, detalló que fue necesario romper parte de la puerta para destrabarlo.