Quiénes son los 5 presos que se fugaron de una comisaría de Isidro Casanova y son buscados intensamente
Cinco personas detenidas salieron de la sede policial anoche por un conducto que comunica con la cubierta del edificio.
Cinco presos se fugaron de la Comisaría 5ta Centro, ubicada en la localidad de Isidro Casanova, en el partido bonaerense de La Matanza, la noche del lunes. La ausencia de los reclusos fue advertida cuando las autoridades llevaban a cabo el conteo de los detenidos alojados.
¿Cómo se escaparon los presos de la comisaría?
Según fuentes judiciales, los presos salieron por un ducto de ventilación que comunica con el techo de la seccional policial, ubicada en la calle Pekín 4290, a metros del asentamiento San Alberto de Isidro Casanova.
Las fuentes informaron que, en el momento en que se produjo la fuga, en la comisaría se encontraban una Oficial Ayudante, Mara Ayelén Ibalo, y la Sargento Lucila Daniela Balmaceda. En tanto, el comisario de la seccional no se estaba presente cuando se concretó la fuga.
Tras la escapatoria, la causa quedó a cargo del fiscal Gastón Bianchi, de la Fiscalía N° 3 del Departamento Judicial La Matanza. Precisamente, fue el fiscal el que supervisó las tareas periciales en el lugar junto a efectivos de Gendarmería Nacional (GNA). En tanto, personal de la fuerza federal y del Grupo Táctico Operativo (GTO) realizó un operativo en la zona con el objetivo de localizar a los presos que se dieron a la fuga.
En la comisaría quedó alojado un único detenido, que había sido capturado poco antes del escape.
Uno por uno, los presos que se fugaron de la comisaría de Isidro Casanova
Las autoridades difundieron los datos de los presos que se dieron a la fuga para poder dar con su paradero.
- El primero es Rodrigo Alejandro Araujo, 20 años, detenido por robo en poblado y en banda desde el 18 de octubre; su expediente está a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 y del Juzgado de Garantías N°6 del departamento judicial.
- Por su parte, Daniel Germán Garderes, 50 años, se encontraba detenido desde el 14 de octubre por una causa por lesiones leves a cargo de la UFI N°11.
- Fernando Cisnero Palavecino, 32 años, imputado por resistencia a la autoridad con intervención de la UFI N°1 de La Matanza.
- También figura entre los evadidos Matías Ezequiel Nahuel Alcántara, 26 años, arrestado por robo calificado con arma; en su expediente interviene la UFI Descentralizada N°3 del mismo departamento judicial.
- Finalmente, los registros señalan a Emanuel David Herrera, 37 años, acusado de robo simple en una causa a cargo de la UFI N°20; se encontraba bajo arresto desde el 10 de noviembre.
Matías Ezequiel Nahuel Alcántara (26), uno de los presos que se fugó de la Comisaría 5ta de Isidro Casanova.