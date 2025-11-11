Quiénes son los 5 presos que se fugaron de una comisaría de Isidro Casanova y son buscados intensamente

Cinco personas detenidas salieron de la sede policial anoche por un conducto que comunica con la cubierta del edificio.

Los cinco presos se fugaron de la Comisaría 5ta de Isidro Casanova.

Cinco presos se fugaron de la Comisaría 5ta Centro, ubicada en la localidad de Isidro Casanova, en el partido bonaerense de La Matanza, la noche del lunes. La ausencia de los reclusos fue advertida cuando las autoridades llevaban a cabo el conteo de los detenidos alojados.

¿Cómo se escaparon los presos de la comisaría? Según fuentes judiciales, los presos salieron por un ducto de ventilación que comunica con el techo de la seccional policial, ubicada en la calle Pekín 4290, a metros del asentamiento San Alberto de Isidro Casanova.

Las fuentes informaron que, en el momento en que se produjo la fuga, en la comisaría se encontraban una Oficial Ayudante, Mara Ayelén Ibalo, y la Sargento Lucila Daniela Balmaceda. En tanto, el comisario de la seccional no se estaba presente cuando se concretó la fuga.

La Polícia Bonaerense, la fuerza a la que Milei le quiere sacar beneficios Foto: Gentileza Policía de la Provincia de Buenos Aires La Polícia Bonaerense, la fuerza a la que Milei le quiere sacar beneficios Foto: Gentileza Policía de la Provincia de Buenos Aires Tras la escapatoria, la causa quedó a cargo del fiscal Gastón Bianchi, de la Fiscalía N° 3 del Departamento Judicial La Matanza. Precisamente, fue el fiscal el que supervisó las tareas periciales en el lugar junto a efectivos de Gendarmería Nacional (GNA). En tanto, personal de la fuerza federal y del Grupo Táctico Operativo (GTO) realizó un operativo en la zona con el objetivo de localizar a los presos que se dieron a la fuga.

En la comisaría quedó alojado un único detenido, que había sido capturado poco antes del escape.