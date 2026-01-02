Quién era la joven asesinada en Año Nuevo en un presunto femicidio en Villa María

Por el presunto femicidio hay un detenido. La joven de 22 años fue asesinada durante la madrugada de Año Nuevo en Villa María.

La Justicia detuvo este viernes a un joven de 23 años sospechado como autor del crimen de Delfina Aimino, la chica de 22 años asesinada durante la madrugada de Año Nuevo en Villa María. El caso es investigado como el primer femicidio de 2026 en la provincia de Córdoba.

El procedimiento fue ordenado por la Fiscalía de Instrucción de primer turno, a cargo de Silvia Maldonado, y se concretó durante la mañana del jueves en una vivienda ubicada en barrio Trinitarios, sobre calle General Lonardi al 1800, de esa ciudad. Tras el operativo, el detenido quedó imputado por homicidio calificado mediando violencia de género (femicidio).

El cuerpo de la víctima había sido encontrado el 1° de enero alrededor de las 9.40 en un descampado situado detrás del campus de la Universidad Nacional de Villa María. El hallazgo fue realizado por un vecino que paseaba con su perro y dio aviso inmediato a la Policía, lo que activó el protocolo judicial.

Investigan un femicidio Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron un automóvil Ford Ka, prendas de vestir, documentación y un arma blanca tipo navaja, entre otros elementos que ahora serán peritados. La fiscal Maldonado brindó detalles del avance de la causa en una conferencia de prensa junto a autoridades policiales de la Departamental San Martín.

La identificación de la joven demandó varias horas de trabajo. En una primera instancia no se pudo establecer su identidad, hasta que los peritos detectaron una herida que había recibido atención médica reciente. Esa pista permitió avanzar con entrevistas al personal de salud y, finalmente, confirmar su identidad mediante huellas dactilares.