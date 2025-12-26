Encontraron muerta a una mujer dentro de una camioneta en Neuquén: sospechan de un femicidio

El cuerpo fue encontrado dentro de la camioneta en el barrio Cumelen, Neuquén. La mujer y su pareja vivían juntos aquel domicilio.

Un horrible hallazgo sacudió al barrio Cumelen de Neuquén este viernes por la mañana. Se trata del cuerpo de una mujer, que fue encontrado dentro de una camioneta. Frente a esta situación, la Policía baraja la hipótesis de que se trata de un femicidio.

El hallazgo del cuerpo se produjo luego de que una vecina alertara sobre un presunto robo, ya que había visto a un hombre forzando la puerta de la camioneta, una Renault Kangoo color gris, cerca de las siete de la mañana.

Una vez en el lugar, la Policía vio a la mujer en el interior del vehículo sin signos vitales. El hombre que intentaba abrir el vehículo sería la pareja de la víctima, quien quedó demorado.

Estas son las declaraciones de la pareja de la mujer De acuerdo a lo informado por el diario local Río Negro, ambos vivían juntos en el domicilio en el que fue encontrada la camioneta. El hombre manifestó que se había acercado al lugar debido a que habían tenido una discusión el 24 de diciembre y desde entonces no se hablaban.

Por su parte, los vecinos señalaron que la camioneta estaba estacionada "hace días" en el lugar, por lo menos, desde el miércoles 17 de este mes. Asimismo, aseguraron que la última vez que la vieron con vida fue el 24 de diciembre.