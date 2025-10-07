Quién era Daiana Mendieta, la joven hallada muerta en un aljibe en Entre Ríos

Este martes, se confirmó que Daiana Mendieta (22) fue hallada muerta dentro de un aljibe a 10 metros de profundidad, en la localidad de Gobernador Mansilla , provincia de Entre Ríos . Por el momento, un hombre de 55 años fue detenido durante uno de los allanamientos.

La joven de 22 años era oriunda de la localidad entrerriana de Gobernador Mansilla . Según trascendió, estudió en el Instituto Parroquial Mansilla y el año pasado se recibió de perito clasificadora de granos.

En sus redes sociales se mostraba muy activa. En su cuenta de Instagram tenía más de 3 mil seguidores y 23 publicaciones. A su vez, tenía una cuenta privada dedicada a los posteos sobre escritura y astrología .

El domingo por la madrugada, se halló el vehículo de la joven, un Chevrolet Corsa Classic, abandonado sobre un camino vecinal, a unos dos kilómetros y medio del centro de Gobernador Mansilla. Según trascendió, no era la primera vez que Mendieta se ausentaba de su domicilio, pero sí la primera que había cortado todo tipo de comunicación con su familia.

Por lo tanto, su familia realizó la denuncia e inmediatamente, se desplegaron efectivos policiales, bomberos voluntarios, brigadas K9, operadores de drones y personal de unidades especiales de la Policía de Entre Ríos.

El lunes por la tarde, las autoridades realizaron un nuevo allanamiento en otra vivienda de la localidad, por orden de la fiscalía. Este procedimiento se suma a otros operativos realizados durante el fin de semana, entre ellos el allanamiento a una casa el domingo por la noche, donde se produjo la detención de un hombre de 55 años que habría ofrecido resistencia al ingreso de la Policía.

Por el momento, la Policía no confirmó oficialmente el vínculo entre la persona detenida y la joven, aunque distintas fuentes señalaron que ambos mantenían una relación. Las autoridades reiteraron que no se descarta ninguna hipótesis y que todas las líneas investigativas siguen abiertas.