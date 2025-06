Preocupación por el robo de medidores de agua en Godoy Cruz: "Veo todo desde Buenos Aires en mi celular"

Luego, sostuvo: "Imaginate la impotencia que siento cuando veo todo en mi celular desde Buenos Aires. Ayer me puse a ver y el frente de mi casa era una 'fuente danzante'. Le pedí a mi vecina que viera qué pasaba y me confirmó que habían sacado los medidores . Todos los robos los veo por las cámaras".

Video: se pierden litros de agua por los robos de medidores en Godoy Cruz

robo medidores de agua Godoy Cruz

Además, respecto de la seguridad en la zona, el vecino sostuvo que "últimamente se está tornando un infierno el barrio". Y comentó: "A mi padrino que vive en la otra cuadra le salieron dos tipos de abajo de un puente y a punta de pistola le robaron la camioneta. También a un muchacho le sacaron la bicicleta y la mochila apuntándolo con un arma de fuego".

En tanto, agregó que "me gasto un montón de plata por mes solamente en seguridad. Tengo alarma monitoreada, puse censores en los patios y tengo cámaras en el techo. Tengo un terreno baldío al lado que no se vende, no construyen, no hacen nada con eso y han entrado cinco veces a robar a mi casa por ahí. Y no tengo nada, solo lo esencial para cuando voy a Mendoza a pasear", concluyó.

Asimismo, una mujer se sumó al reclamo: "Hoy solo queda agradecer que no nos pasa nada, es lo único. Por acá pasa mucha gente sospechosa. Yo ahora voy a asegurar el medidor, le voy aponer tornillos y ya lo llené de espinas de rozas".