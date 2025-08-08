Preocupación por asaltos y tiroteos en el oeste de Ciudad: la pista que siguen los investigadores

Una serie de ataques armados y asaltos que se registraron en las últimas semanas pusieron la mira una vez más sobre el oeste de Ciudad de Mendoza . Los violentos episodios tienen al maltraer a los vecinos del barrio San Martín y alrededores, motivo por el que se intensificaron los controles policiales en la zona.

Fuentes policiales indicaron que los hechos comenzaron a ocurrir hacia mediados de junio y continuaron hasta los últimos días del mes pasado. Más allá de que no todos los casos habrían sido cometidos por los mismos autores, recientemente surgió el dato de un grupo de sujetos que tiene base en el barrio Alto Mendoza II , popularmente conocido Fuerte Apache , y que habría perpetrado algunos tiroteos en ese sector capitalino, muchos de los cuales no fueron denunciados ni alertados a la línea de emergencias 911 .

Pese a eso, de las averiguaciones desarrolladas en las barriadas del oeste de Ciudad surgió que, por lo general, los sospechosos de esos episodios se movilizaban a bordo de un auto blanco y habrían cometido diferentes ilícitos, en ocasiones enfrentándose a gavillas rivales. La información a la que accedió MDZ agregó que portan armas de fuego y que cuando se dan a la fuga lo hacen realizando disparos y se pierden de vista por las cercanías del Fuerte Apache .

Otra de las problemáticas que surgió en el último tiempo son los robos armados y arrebatos en las inmediaciones de paradas de colectivos, sobre todo en la zona de la plaza Margarita Malharo de Torres , más conocida como plaza Picapiedras.

Frente a esos hechos registrados, se buscó aumentar la presencia policial en las calles por donde pasan los principales recorridos de colectivos, con movilidades vigilando las paradas, plazas y también las cercanías del Hospital Lagomaggiore , donde pasajeros suelen ser blanco de la inseguridad .

Asaltos y otros hechos de inseguridad

Uno de los primeros episodios que formó parte de la seguidilla delictiva tuvo lugar el martes 10 de junio cuando un niño de 12 años sufrió un robo a mano armada mientras atravesaba la plaza Picapiedras.

Eran cerca de las 8 y el menor de edad bajó en una parada de ómnibus del barrio San Martín y caminó en dirección a la escuela N° P-053 Padre José María Llorens, donde asistía a clases. Sin embargo, en el camino fue interceptado por un sujeto que le apuntó con un revólver y le exigió sus pertenencias.

Sin opciones, el estudiante le entregó su mochila, en la cual llevaba los útiles, carpetas y un celular, elementos con los que el autor se dio a la fuga a pie.

Casi un mes más tarde, el miércoles 9 de julio, policías fueron alertados sobre un asalto que tuvo como blanco a un delivery en el barrio Soberanía. En el hecho, que ocurrido alrededor de las 23 de esa jornada, sujetos a bordo de una moto negra de alta cilindrada lo abordaron con un arma y le sustrajeron su Honda Wave blanca.

Policial noche Imagen ilustrativa Archivo MDZ.

Ante eso, los efectivos hicieron un recorrido por las inmediaciones de la plaza Picapiedras, donde detectaron a uno de los sospechosos a bordo de la moto negra. Al notar la presencia policial, el individuo aceleró e impactó contra una Peugeot Partner gris.

Luego del accidente, descendió del rodado y continuó la fuga a pie hacia el interior de la plaza, sosteniendo un arma de fuego en una mano. En instantes, se terminó perdiendo de vista, ocultándose en alguna de las viviendas de ese sector del barrio San Martín.

Seguidamente, los uniformados entrevistaron al propietario del utilitario colisionado, el cual decidió retirarse del lugar y no radicar la denuncia, ya que estaba acompañado por su familia y temían por su seguridad. En tanto, la moto abandonada por el malviviente resultó ser una Yamaha MT03 robada el 24 de junio en Las Heras, en el marco de un violento robo.

Por otro lado, el sábado 23 del mes pasado tuvo lugar otro hecho de inseguridad: una mujer, de 40 años, fue interceptada por un asaltante armado a metros de su casa del barrio Soberanía, ubicado hacia el suroeste del San Martín.

Plaza Picapiedras barrio San Martín .jpg La plaza Picapiedras del barrio San Martín. Google Street View.

Corrían las 21.30 de ese día cuando el marido y un sobrino de la víctima advirtieron que estaba pidiendo auxilio y forcejeando con un delincuente en la vía pública, por lo que salieron a defenderla.

Frente a eso, el autor, quien vestía mameluco azul, cuellito marrón y zapatos negros, salió corriendo hacia el barrio Olivares, no sin antes efectuar un disparo hacia el aire para amedrentar a la mujer y sus familiares.

Otros hechos de inseguridad de menor relevancia también se han registrado recientemente en los barrios del oeste de Capital, aunque vecinos que hablaron con MDZ explicaron que las víctimas no siempre acuden a la Justicia, ya sea por temor a represalias o porque no confían en el sistema de denuncias.

Tiroteos y agresiones

Por su parte, la serie de agresiones con arma de fuego tuvo su inicio el lunes 23 de junio cuando, alrededor de las 1.30, Tomás Gabriel Lara (18) caminaba junto a un amigo por las calles del barrio San Martín y fueron sorprendidos por un sujeto con un arma de fuego.

Acto seguido, se produjo un forcejeo entre el sospechoso y Lara, quien terminó recibiendo un disparo en el tobillo izquierdo. El autor dejó a la víctima malherida y se perdió de vista corriendo por las arterias del popular complejo capitalino.

En tanto, el joven fue trasladado hasta el Hospital Lagomaggiore, donde médicos que le dieron rápidamente el alta, ya que la herida que presentaba no revestía gravedad. Allí, fue entrevistado por policías y afirmó que el agresor trató de robarle el celular, aunque esa versión resultó poco convincente y no descartaban que se tratara de un problema entre conocidos.

policia seguridad inseguridad movil policial (3).jpg Foto ilustrativa Santiago Tagua/ Archivo MDZ

Tres días más tarde, el jueves 26 de ese mismo mes, un altercado entre vecinos desembocó en una intimidación con arma de fuego. Fuentes policiales relataron que pasada la medianoche de la jornada un hombre denunció que había discutido con un hombre que vive junto a su casa, quien es conocido en la zona como el Batato.

Al parecer, el altercado se inició a raíz de una pelea que mantuvieron los perros de ambos. En medio del fuerte intercambio de palabras, el Batato habría sacado un arma de fuego y realizó un disparo al aire, por lo que su vecino dio aviso sobre la situación a las autoridades policiales.

Poco más de un mes después, se volvió a registrar un violento episodio en el barrio San Martín. En esta ocasión, fue alrededor de las 18.30 del viernes 25 de julio cuando un hombre, 29 años, llegaba de trabajar y advirtió que en la puerta de su casa de la manzana F había ocho sujetos consumiendo estupefacientes.

Frente a eso, les pidió que se retiraran, pero los individuos comenzaron a golpearlo y lo introdujeron por la fuerza al interior de su propio domicilio, llevándolo hasta un patio interno. Allí, le quitaron su celular, agredieron a su esposa y luego se dieron a la fuga.

allanamientos en godoy cruz operativo policial en godoy cruz.jpg Las autoridades reforzaron la presencia policial en la barrida. (Foto ilustrativa) Alf Ponce Mercado/ Archivo MDZ

Debido a que la víctima tenía miedo a posibles represalias, optó por no radicar la denuncia penal. Eso sí, aportó a los policías que trabajaron en la escena que los autores del salvaje ataque escaparon hacia los monoblocks del Fuerte Apache.

Por último, el pasado miércoles 30 un confuso hecho dejó dos hombres con lesiones de arma de fuego. Eran cerca de las 18.40 cuando un hombre, de 43 años, ingresó a la guardia del citado centro asistencial capitalino con heridas de arma de fuego en ambas piernas. La víctima, identificada como Guillermo Enrique Ontivero, y había sido atacada por dos sujetos en el barrio San Martín. Recibió las primeras asistencias allí y luego fue derivado al Clínica Santa María.

A raíz de las averiguaciones, se conoció que en el hecho hubo otro baleado, llamado Mario Teófilo Agüero, oriundo de La Rioja y domiciliado en la popular barriada del oeste citadino, quien se encontraba realizando trabajos de albañilería junto a su hijo y un empleado, que fueron testigos de la agresión armada.

policia preventores movil policial seguridad inseguridad Personal de Preventores también suele patrullar esa zona de Capital. (Foto ilustrativa) Santiago Tagua/ Archivo MDZ

Al parecer, todo ocurrió cuando Ontivero era perseguido por dos sujetos, quienes le dispararon y lo hirieron en las piernas. Desesperado por perder de vista a los agresores, ingresó a una casa de la manzana 30, donde trabajaban los obreros. Allí, los sospechosos dispararon contra la propiedad y una bala alcanzó a Agüero en la pierna izquierda, por lo que tuvo que ser trasladado al Lagomaggiore en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Durante los trabajos que realizó la Policía Científica en la escena, se levantaron tres vainas servidas de calibre 9 milímetros, algunas de las cuales habían impactado en el portón de la vivienda.