Operativos en tres departamentos terminaron con la aprehención de varios delincuentes en el Gran Mendoza
Las Heras, Ciudad de Mendoza y Guaymallén fueron escenario de operativos para dar con la aprehensión de varios delincuentes y recuperar bienes robados.
Tres operativos efectuados en distintos departamentos del Gran Mendoza dieron como resultado la aprehensión de varios delincuentes y la recuperación de bienes robados. Los efectivos policiales actuaron en Ciudad de Mendoza, Guaymallén y Las Heras. Además, se secuestraron armas blancas y otros objetos de los malvivientes.
Robo frustrado en Ciudad
Sobre el mediodía del miércoles, personal policial de la Comisaria Tercera fue alertado por un intento de robo en un local comercial ubicado sobre la avenida San Martín, en Ciudad de Mendoza.
Te Podría Interesar
A raíz de su intervención se detuvo a una pareja que por medio de amenazas con armas blancas robaron tres lentes de sol del local y se dieron a la fuga, durante la cual aprovecharon para también robar una mochila desde el interior de un camión estacionado.
Ambos terminaron siendo trasladados a la comisaría mencionada y quedaron a disposición de la Justicia. Por otro lado, se secuestraron armas blancas y elementos cortantes.
Apareció una moto robada en Guaymallén
Un hecho de encubrimiento por una motocicleta robada fue detenido por efectivos de la Comisaria Novena en Guaymallén. Al actuar los efectivos se recuperó el rodado sustraído, localizado en el cruce de las calles Delgado y Sarmiento, y se detuvo a dos jóvenes de 19 y 24 años, quienes quedaron a disposición de la Oficina Fiscal 2 de dicho departamento.
Por su parte, la motocicleta robada ya fue entregada a su legítimo propietario.
Otro operativo en Las Heras
La División Sustracción de Automotores concretó una intervención ante un intento de robo en Las Heras. El objetivo del asalto era la bicicleta de una persona que solicitó la ayuda de los efectivos.
El hecho tuvo lugar en la intersección de avenidas San Martín y Espejo, en donde además de recuperar el vehículo, se detuvo al responsable del robo.