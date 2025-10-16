Operativos en tres departamentos terminaron con la aprehención de varios delincuentes en el Gran Mendoza

Tres operativos efectuados en distintos departamentos del Gran Mendoza dieron como resultado la aprehensión de varios delincuentes y la recuperación de bienes robados. Los efectivos policiales actuaron en Ciudad de Mendoza, Guaymallén y Las Heras. Además, se secuestraron armas blancas y otros objetos de los malvivientes.

Sobre el mediodía del miércoles, personal policial de la Comisaria Tercera fue alertado por un intento de robo en un local comercial ubicado sobre la avenida San Martín, en Ciudad de Mendoza.

A raíz de su intervención se detuvo a una pareja que por medio de amenazas con armas blancas robaron tres lentes de sol del local y se dieron a la fuga, durante la cual aprovecharon para también robar una mochila desde el interior de un camión estacionado.

Ambos terminaron siendo trasladados a la comisaría mencionada y quedaron a disposición de la Justicia. Por otro lado, se secuestraron armas blancas y elementos cortantes.

Un hecho de encubrimiento por una motocicleta robada fue detenido por efectivos de la Comisaria Novena en Guaymallén. Al actuar los efectivos se recuperó el rodado sustraído, localizado en el cruce de las calles Delgado y Sarmiento, y se detuvo a dos jóvenes de 19 y 24 años, quienes quedaron a disposición de la Oficina Fiscal 2 de dicho departamento.

detenido

Por su parte, la motocicleta robada ya fue entregada a su legítimo propietario.

Otro operativo en Las Heras

La División Sustracción de Automotores concretó una intervención ante un intento de robo en Las Heras. El objetivo del asalto era la bicicleta de una persona que solicitó la ayuda de los efectivos.

bici

El hecho tuvo lugar en la intersección de avenidas San Martín y Espejo, en donde además de recuperar el vehículo, se detuvo al responsable del robo.