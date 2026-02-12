Operativo antidroga en el Campo Papa: secuestraron más de 560 dosis de cocaína

Dos allanamientos en el barrio Campo Papa desembocaron en el secuestro de cientos de dosis de cocaína y la detención de un sospechoso.

Más de 560 envoltorios de cocaína fueron secuestrados durante dos allanamientos realizados en el barrio Campo Papa de Godoy Cruz. Fue en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes que desarrolló la Policía Contra el Narcotráfico( PCN). En los procedimientos fue detenido un sospechoso e incautaron marihuana, dinero y otros elementos de interés para la causa.

La primera de las medidas judiciales fue ejecutada en un domicilio de la mencionada barriada del oeste godoicruceño, donde los pesquisas desarticularon un punto de venta de drogas. En el primer domicilio hallaron 561 envoltorios de nailon con cocaína en polvo, 19 cigarrillos artesanales de marihuana, dinero en efectivo, celulares, bicarbonato de sodio y anotaciones vinculadas a la actividad ilegal.

campo-11-675x1200 Por disposición de la fiscalía interviniente, un hombre, identificado como Iván Alejandro Paredes Ojeda (27), fue detenido por presunta infracción a la Ley 23.737 (de estupefacientes), por lo que fue trasladado a una dependencia policial. Posteriormente, iba a quedar alojado en la Unidad de Detención Federal U-32. En tanto, una mujer que estaba en el lugar quedó citada para comparecer ante las autoridades federales.

El segundo allanamiento en el Campo Papa Horas después, se concretó un segundo allanamiento en otra vivienda de la misma manzana, donde los detectives dieron con elementos utilizados para el procesamiento y fraccionamiento de la cocaína: tres multiprocesadoras con restos de la citada sustancia, una balanza digital, bolsas de nailon, láminas de polietileno, tijeras y documentación de interés para la causa.

campo-papa-7 Durante ese procedimiento, dos hombres fueron identificados y quedaron a disposición de la Justicia Federal.