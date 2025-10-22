Nuevos allanamientos a la banda de los Corbera en Guaymallén: secuestraron droga, armas y ropa policial

Policías de Investigaciones desarrollaron este miércoles un nuevo operativo para esbaratarar a un clan familiar que desde hace tiempo atemoriza el sector este de Guaymallén . Se trata de la banda de los Corbera , sospechados por robos y venta de drogas . En los allanamientos , uno de los principales integrantes de la organización fue detenido y también cayeron dos menores.

Asimismo, durante las medidas judiciales se incautaron armas de fuego, municiones, estupefacientes listos para la comercialización, pertenencias robadas y vestimenta policial, la cual utilizarían para cometer asaltos, de acuerdo con la investigación.

Se trata del segundo operativo en menos de dos meses contra los Corbera . En los anteriores allanamientos, que fueron revelados por MDZ , se incautó un importante arsenal y fue detenido Facundo Ariel Corbera Silva , de 25 años, que volvió a caer en los procedimientos de este miércoles.

Las medidas estuvieron a cargo de personal de la Unidad Investigativa Departamental Guaymallén ( UID ), en el marco de una causa por amenazas agravadas liderada por la fiscal Correccional Paola Ginestar .

Ocho de los allanamientos tuvieron lugar en diferentes domicilios del distrito de Puente de Hierro , más precisamente en los barrios Las Bodegas, San Vicente IV y Grilli Norte .

Dos soldaditos cayeron con un arma y droga

En una de las viviendas del barrio Grilli Norte los sabuesos detuvieron a un adolescente, de 17 años, quien era intensamente buscado por otro expediente de amenazas con arma de fuego, quien es conocido por ser hijo un malviviente apodado el Poquitito. Debido a que se encontraba en la orden del día, fue puesto a disposición de la fiscal de Menores Leticia Marti.

Por su parte, en ese mismo lugar dieron con un chico de 13 años, quien tenía en su poder un revólver calibre 22 con tres cartuchos colocados y una vaina de ese mismo calibre. Asimismo, le secuestraron 35 papeles y 10 bolsitas con cocaína, que arrojó un peso total de 23,7 gramos de acuerdo con el análisis que realizó la Policía Contra el Narcotráfico (PCN).

Allanamientos Corbera (3) El morral con droga y un arma que fue secuestrado en el barrio Grilli Norte. Gentileza.

Fuentes allegadas al procedimiento indicaron que los dos menores de edad están sindicados como soldaditos de los Corbera, quienes, generalmente, son utilizados para comercializar o mover drogas, así como también suelen ser enviados a cometer ataques contra los rivales que tienen en la zona.

En la misma casa, los policías también recuperaron algunos recientemente bienes robados: una panchera, una freidora y un horno pizzero, que fueron denunciados como sustraídos este último lunes, por lo que esos elementos quedaron a disposición del fiscal de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores Galdo Andreoni, ya que está a cargo de la investigación por ese robo agravado.

Allanamientos Corbera (6) Una freidora recientemente robada fue recuperada durante las medidas. Gentileza.

La ropa policial y la nueva captura de un sospechoso

Continuando con los registros domiciliarios, en una propiedad de la manzana D del barrio San Vicente IV los efectivos de la UID secuestraron una importante cantidad de vestimenta policial: chalecos antibalas, portaplacas con numeración visible, esposas y otras prendas de uso oficial. Los investigadores estiman que estos elementos eran utilizados para cometer robos haciéndose pasar por miembros de la fuerza provincial.

Por último, otros dos allanamientos se practicaron en el distrito de Colonia Molina, uno en el loteo Loyácono, que dio resultado negativo, y el otro en calle Grenón, donde fue detenido Facundo Corbera. El miembro del clan familiar cayó con una pistola Colt calibre 11.25 milímetros, con cargador y siete cartuchos, y un arma calibre 32 de doble caño con dos cartuchos marca Orbea.

Allanamientos Corbera (7) Facundo Corbera tras su detención. Gentileza.

Más fotos de los allanamientos

Allanamientos Corbera (2)

Allanamientos Corbera (4)

Allanamientos Corbera (8)