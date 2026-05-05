Nueva audiencia por la muerte de Maradona: el forense confirmó el grave estado del cuerpo horas después de su muerte

Corasanitti comenzó con su declaración
Federico Corasanitti, el primer testigo de la jornada, ofreció detalles reveladores sobre las condiciones en las que halló el cuerpo de Maradona.
El legista subrayó la falta de iluminación en el dormitorio —donde se habían improvisado cortinas con sábanas— y la presencia de insumos médicos y un inodoro ortopédico junto a la cama, reconstruyendo así el escenario de la muerte en noviembre de 2020.
Poco despúes, el profesional de la salud confirmó que el cuerpo de Maradona presentaba "edemas" , una hinchazón provocada por el exceso de líquido atrapado en los tejidos corporales.