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El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro realizará la tercera audiencia del juicio por la muerte de Diego. Foto: NA
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Nueva audiencia por la muerte de Maradona: el forense confirmó edemas en el cuerpo horas despues de su muerte

Los médicos forenses y peritos toxicológicos que intervinieron en la autopsia de Diego Armando Maradona declararán este martes en el juicio por su muerte.

MDZ Policiales

En una nueva jornada juducial por el caso de la muerte de Diego Armando Maradona, los médicos forenses que se encargaron de la autopsia y los toxicólogos que realizaron análisis histopatológicos declararán este martes para proporcionar a la Justicia más detalles sobre las condiciones en las que se encontraba en cuerpo del astro argentino en los momentos posteriores a su muerte.

Se trata de los doctores Federico Martín Corasanitti y Carlos Mauricio Casinelli, quienes estuvieron a cargo del procedimiento en la morgue de San Fernando. Mientras que los peritos de la Policía Bonaerense son Silvana De Piero, María Agustina Vayo, Sebastián Zabala y Ezequiel Ventossi.

Las declaraciones de los profesionales dadas en el juicio anterior

Corasanitti y Casinelli ya comparecieron el año pasado ante los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach -destituida por el documental Justicia Divina-, miembros del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro. En ese momento, ambos profesionales coincidieron en que el cuerpo “tenía espuma, livideces, el abdomen tenso y edematizaciones”. A su vez, subrayaron que el deceso pudo haber ocurrido entre las 9 y las 12 del 25 de noviembre de 2020, es decir, aproximadamente seis horas antes.

Los médicos recalcaron que en la habitación de Tigre se hallaron botellas de agua mineral con sal (de la marca Villavicencio), un inodoro portátil y ampollas de medicamentos como ranitidina y Reliverán, al tiempo que insistieron: “En todos los órganos había retención de líquido”.

Casinelli, en tanto, indicó que Maradona falleció como consecuencia de “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada” y detectó una “miocardiopatía dilatada”.

Según los forenses, en la vivienda no había aparatología médica y el cuarto estaba “tabicado y a oscuras. Diego estaba tapado con una sábana y boca arriba”.

El neurocirujano y exmédico personal de Maradona, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Coschov; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Almirón; y el coordinador Mariano Perroni son los siete acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa es de ocho a 25 años de prisión.

El juicio en vivo

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El corazón de Maradona estaba "agrandado"

Durante la ronda de preguntas del fiscal Cosme Iribarren, el médico legista destacó que el corazón del exfutbolista presentaba una cardiomegalia (aumento de tamaño) y describió la cicatriz resultante de la intervención por el hematoma subdural.

Corasanitti descartó la presencia de lesiones traumáticas y puntualizó el hallazgo de una cantidad significativa de líquido ascítico en la zona de la pelvis.

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El forense dio más detalles

Tras reanudarse la audiencia, Corasanitti profundizó en su declaración y destacó que se encontraron indicios de un “edema generalizado" a nivel subcutaneo. Sobre la cantidad de liquido de presentaba el cadaver, el médico indicó que extrajeron "más de tres litros de ascitis".

También, detalló que "el falso hongo de espuma" hallado en el cuerpo de Diego Armando Maradona era "blanquecino", mientras que presentaba un color "rosado" en la autopsia.

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Problemas técnicos forzaron un cuarto intermedio

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Corasanitti comenzó con su declaración

Federico Corasanitti, el primer testigo de la jornada, ofreció detalles reveladores sobre las condiciones en las que halló el cuerpo de Maradona.

El legista subrayó la falta de iluminación en el dormitorio —donde se habían improvisado cortinas con sábanas— y la presencia de insumos médicos y un inodoro ortopédico junto a la cama, reconstruyendo así el escenario de la muerte en noviembre de 2020.

Poco despúes, el profesional de la salud confirmó que el cuerpo de Maradona presentaba "edemas" , una hinchazón provocada por el exceso de líquido atrapado en los tejidos corporales.

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Baudry contra Luque

La jornada judicial inició con la intervención del abogado Mario Baudry cuestionó la validez del audio que Leopoldo Luque incorporó como prueba en la audiencia anterior.

Se trata de una grabación de voz donde intervienen Diego Maradona, Verónica Ojeda y Andrea Trimarchi, fechada el 10 de septiembre de 2019.

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Dio inicio la séptima audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona en los Tribunales de San Isidro, donde los primeros testigos serán los médicos Federico Corasanitti y Carlos Mauricio Casinelli, quienes estuvieron a cargo del procedimiento en la morgue de San Fernando.

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