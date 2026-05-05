Nueva audiencia por la muerte de Maradona: el forense confirmó edemas en el cuerpo horas despues de su muerte

En una nueva jornada juducial por el caso de la muerte de Diego Armando Maradona, los médicos forenses que se encargaron de la autopsia y los toxicólogos que realizaron análisis histopatológicos declararán este martes para proporcionar a la Justicia más detalles sobre las condiciones en las que se encontraba en cuerpo del astro argentino en los momentos posteriores a su muerte.

Se trata de los doctores Federico Martín Corasanitti y Carlos Mauricio Casinelli, quienes estuvieron a cargo del procedimiento en la morgue de San Fernando. Mientras que los peritos de la Policía Bonaerense son Silvana De Piero, María Agustina Vayo, Sebastián Zabala y Ezequiel Ventossi.

Las declaraciones de los profesionales dadas en el juicio anterior Corasanitti y Casinelli ya comparecieron el año pasado ante los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach -destituida por el documental Justicia Divina-, miembros del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro. En ese momento, ambos profesionales coincidieron en que el cuerpo “tenía espuma, livideces, el abdomen tenso y edematizaciones”. A su vez, subrayaron que el deceso pudo haber ocurrido entre las 9 y las 12 del 25 de noviembre de 2020, es decir, aproximadamente seis horas antes.

Los médicos recalcaron que en la habitación de Tigre se hallaron botellas de agua mineral con sal (de la marca Villavicencio), un inodoro portátil y ampollas de medicamentos como ranitidina y Reliverán, al tiempo que insistieron: “En todos los órganos había retención de líquido”.

Casinelli, en tanto, indicó que Maradona falleció como consecuencia de “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada” y detectó una “miocardiopatía dilatada”.