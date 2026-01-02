Neonazis en Mendoza: capturaron a dos hombres por mensajes antisemitas y amenazas de muerte a Javier Milei

Dos hombres fueron detenidos en Mendoza acusados de difundir mensajes discriminatorios contra la comunidad judía, promover ideología neonazi y amenazar de muerte al presidente Javier Milei , en el marco de una investigación federal por delitos de odio y riesgos vinculados al extremismo violento.

La causa se activó a partir de publicaciones realizadas en redes sociales, donde los sospechosos difundían consignas antisemitas y expresiones de violencia extrema. Entre los mensajes detectados por los investigadores figuraban frases como “a las ratas se las deben envenenar” y amenazas directas contra el mandatario nacional, al sostener que “no hay que frenarlo, hay que matarlo”.

El expediente se inició en octubre, tras un informe de inteligencia criminal que advirtió la posible infracción a la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios . A partir de ese material, tomó intervención la Justicia Federal, que ordenó profundizar las tareas para identificar a los autores de los mensajes.

Las pesquisas incluyeron el análisis de redes sociales mediante técnicas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) , lo que permitió vincular los perfiles con dos hombres domiciliados en Guaymallén y Godoy Cruz . Con las pruebas reunidas, el juzgado interviniente autorizó medidas judiciales simultáneas en ambos domicilios.

Allanamientos, armas y simbología neonazi

Los procedimientos se realizaron en una vivienda de Villanueva, Guaymallén, y en un departamento del barrio Paulo VI, en Godoy Cruz. Allí fueron detenidos los dos sospechosos, de 37 y 43 años, ambos de nacionalidad argentina.

Durante los allanamientos se secuestraron dos armas de fuego (calibres 9 mm y .22), municiones de distintos calibres, un cargador, teléfonos celulares y documentación de interés para la causa. Además, los investigadores incautaron elementos con simbología de extrema derecha, entre ellos un paño con el águila imperial, una cruz celta y otros objetos asociados a la ideología nazi.

A disposición de la Justicia

Tras los operativos, los detenidos fueron trasladados a la sede local de la Policía Federal Argentina, donde quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal y del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, que continúa con la investigación.

Las armas secuestradas fueron derivadas a la órbita judicial provincial para las actuaciones correspondientes, mientras avanza el análisis del material digital incautado, clave para determinar el alcance de las amenazas y posibles derivaciones penales del caso.

La causa se enmarca en investigaciones por discriminación, apología del odio y amenazas, delitos que en el ámbito federal son considerados de especial gravedad por su impacto social e institucional.

