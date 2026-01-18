Murió un motociclista en una triple colisión en Guaymallén

El siniestro ocurrió en Rodeo de la Cruz e involucró a una moto, un colectivo de línea y una camioneta utilitaria.

Un grave siniestro vial ocurrido el sábado por la tarde en Guaymallén dejó como saldo una víctima fatal y dos personas heridas, entre ellas una menor de un año. El hecho se registró alrededor de las 19.56 en la intersección de avenida Bandera de los Andes y calle Defensa, en la localidad de Rodeo de la Cruz, jurisdicción de la Comisaría 35°.

Según informaron fuentes policiales, en el lugar se registró un choque protagonizado por una motocicleta, un colectivo de línea y una camioneta utilitaria. Al arribar, el personal constató que la víctima fatal era Fernando Flores, de 27 años, quien conducía una motocicleta Gilera 125 cc en dirección oeste por Bandera de los Andes.

El motociclista circulaba acompañado por su pareja, Yanina M., de 28 años, y una niña de un año. Por causas que aún se encuentran bajo investigación, la moto colisionó con una camioneta utilitaria Peugeot, lo que provocó que el conductor saliera despedido del rodado y terminara debajo de un colectivo de la línea 233, interno 50, que circulaba en sentido este por la misma avenida.

Minutos después arribó al lugar una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). El profesional a cargo constató el fallecimiento del motociclista en el lugar del hecho. En tanto, la mujer fue trasladada al Hospital Central, donde fue diagnosticada con politraumatismos producto del accidente vial y quedó en observación. La menor fue derivada al Hospital Humberto Notti con diagnóstico de politraumatismos, permaneciendo también bajo observación médica.

En el marco de las actuaciones, se realizaron los dosajes de alcohol correspondientes a los conductores involucrados -el chofer del colectivo, Pablo B., de 28 años, y el conductor de la camioneta utilitaria, Facundo L., también de 28-, arrojando resultados negativos en ambos casos.