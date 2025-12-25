Murió haciendo karaoke en Navidad: quiso cantar en familia, agarró un equipo y recibió una descarga letal

Lo que debía ser una noche de celebración por la llegada de la Navidad terminó en tragedia en Catamarca.

Tragedia y conmoción en la provincia de Catamarca luego de que un joven de 19 años muriera electrocutado durante los festejos de Navidad. El trágico episodio ocurrió minutos después de la medianoche en una vivienda ubicada sobre calle Capital Federal, donde se desarrollaba una reunión familiar con actividades recreativas.

Cómo murió el joven durante el festejo de Navidad La víctima fue identificada como Fabricio Nahuel Castro Gómez. De acuerdo a las primeras informaciones, el accidente se produjo cuando el joven manipulaba un equipo electrónico utilizado para un karaoke, en el marco de la celebración navideña. Por causas que aún se investigan, recibió una descarga eléctrica que le provocó lesiones de extrema gravedad.

Tras el incidente, Fabricio fue trasladado de urgencia al Hospital San Juan Bautista. Allí, el personal médico intentó reanimarlo, pero pese a los esfuerzos realizados, el joven falleció a causa de las heridas sufridas.