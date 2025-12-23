Murió el policía accidentado con su motocicleta en la Costanera

El accidente ocurrió entre la Costanera y la calle Godoy Cruz en Guaymallén. La víctima había sido hospitalizada al sufrir heridas tras el siniestro.

El siniestro vial ocurrido en la mañana de este lunes sobre la Costanera resultó en la muerte del hombre accidentando horas después de ser hospitalizado por las heridas. Se trataba de Mauricio Agustín Rosales, un efectivo policial de 27 años.

Concretamente, el accidente se había generado cuando el motociclista perdió el control del rodado en el cruce de la Costanera con la calle Godoy Cruz, a pocos minutos de las 6.30. Según la reconstrucción del siniestro, el conductor de la motocicleta, una Yamaha YBR 125, circulaba de sur a norte cuando perdió el dominio del vehículo al intentar entrar en la calle guayamallina.

La víctima y las mortales heridas La víctima era un policía y acababa de salir de su turno como parte de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) de Las Heras.