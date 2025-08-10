Murió en el acto: iba en una camioneta, volcó en la ruta y perdió la vida a los 22 años

El hecho ocurrió en la ruta E-86, en la provincia de Córdoba. Allí murió una joven de 22 años y hay cuatro heridos.

Una joven de 22 años murió en un trágico accidente ocurrido en la madrugada de este domingo en la ruta E-86, entre las localidades de Sampacho y Coronel Moldes, provincia de Córdoba. El siniestro, que tuvo lugar alrededor de las 6:45, dejó además cuatro personas heridas, una de ellas en estado grave.

El hecho involucró a una pick up Chevrolet S10, conducida por un hombre mayor de edad oriundo de Coronel Moldes, que por causas aún bajo investigación salió de la carpeta asfáltica y volcó sobre el préstamo Este. En el vehículo viajaban cinco personas: la joven fallecida, también oriunda de Moldes; tres jóvenes de Bulnes y otra persona de la misma localidad que el conductor.

Las víctimas de la tragedia en la ruta La víctima fatal murió en el lugar del accidente, mientras que el conductor fue trasladado en estado crítico al Nuevo Hospital de Río Cuarto. Los otros tres ocupantes sufrieron heridas de consideración y también recibieron atención médica.