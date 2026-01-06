Murieron calcinados: un auto chocó, se incendió y 4 personas perdieron la vida en el acto

Un auto familiar volcó y ardió en llamas en Entre Ríos. Cuatro personas murieron calcinadas y una adolescente fue hospitalizada.

Un grave accidente ocurrido en la madrugada del lunes en la localidad entrerriana de Chajarí provocó la muerte de cuatro personas oriundas de General Roca, Río Negro. Un auto particular perdió el control, impactó contra un guardarraíl, volcó y se incendió, provocando el fallecimiento de cuatro ocupantes, excepto a una adolescente de 17 años que, pese a que logró sobrevivir, permanece internada en estado crítico en un hospital.

El siniestro ocurrió pasadas la 1 de la mañana del lunes en la intersección de la avenida 25 de mayo y la colectora de la ruta Nacional N.º 14, en el acceso al municipio de Chajarí.

Mirá cómo quedó el auto tras el choque e incendio en Entre Ríos Choque, vuelco e incendio de un auto en Entre Ríos De acuerdo a los primeros reportes, el conductor del automóvil, un Volkswagen Suran, perdió el control por razones que aún son materia de investigación. El rodado colisionó contra la barrera metálica lateral de la vía, volcó y se prendió fuego de manera inmediata.

Quiénes fueron las víctimas del auto incendiado en Entre Ríos Al arribar al lugar, personal de Bomberos Voluntarios encontró el vehículo completamente incendiado, con cuatro cuerpos calcinados en su interior. Las víctimas fatales fueron identificadas más tarde como David Techeira (30 años), Nora del Carmen Techeira (44), Omaira Ruth Martínez (17) y Gabriela Liz Martínez (20), todos integrantes de una misma familia de General Roca.