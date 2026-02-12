Misterio: aseguran que no hay registro de la muerte de Narela Barreto en Los Ángeles
Narela Barreto desapareció el 23 de enero y fue hallada muerta el 29 de ese mes. Ahora, las autoridades aseguran que no hay registro oficial de su muerte en Los Ángeles.
La causa que investiga la muerte de Narela Barreto, la joven argentina de 27 años que desapareció el viernes 23 de enero y que fue hallada sin vida el 29 de ese mes, sufrió un inesperado giro. Ahora, aseguran que no hay registro oficial de su muerte en Los Ángeles.
La semana pasada, una de las primas de la joven había revelado los resultados de la autopsia. “El informe preliminar solo arrojó que Narela no sufrió heridas superficiales, ni golpes, ni signos de abuso”, detalló Kiara Paz, en diálogo con Infobae. Y agregó: “Ahora estamos esperando el examen toxicológico”.
Te Podría Interesar
Qué aseguran las autoridades de Los Ángeles
El miércoles, el medio Los Ángeles Press informó que no hay registro oficial que confirme que la joven fue hallada muerta en dicha ciudad.
En la nota indicaron que cuando le solicitaron información al Departamento de la Policía de Los Ángeles sobre el caso, este confirmó la existencia de un reporte de persona desaparecida a nombre de Narela Micaela Barreto, pero no habría registrado ningún hallazgo de persona sin vida, ninguna investigación de muerte ni expediente policial asociado a un fallecimiento bajo esa identidad dentro de su jurisdicción.
Cómo sigue el caso
En estos momentos, el papá de Narela se encuentra en Estados Unidos y reclama mayor información sobre la muerte de su hija. Por otro lado, la familia de la joven organizó una colecta para repatriar el cuerpo desde Los Ángeles. Afortunadamente, lograron recolectar el total del dinero necesario para el traslado. Por el momento, se desconoce la causa de muerte de Narela.