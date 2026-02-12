Misterio: aseguran que no hay registro de la muerte de Narela Barreto en Los Ángeles

Narela Barreto desapareció el 23 de enero y fue hallada muerta el 29 de ese mes. Ahora, las autoridades aseguran que no hay registro oficial de su muerte en Los Ángeles.

La causa que investiga la muerte de Narela Barreto, la joven argentina de 27 años que desapareció el viernes 23 de enero y que fue hallada sin vida el 29 de ese mes, sufrió un inesperado giro. Ahora, aseguran que no hay registro oficial de su muerte en Los Ángeles.

La semana pasada, una de las primas de la joven había revelado los resultados de la autopsia. “El informe preliminar solo arrojó que Narela no sufrió heridas superficiales, ni golpes, ni signos de abuso”, detalló Kiara Paz, en diálogo con Infobae. Y agregó: “Ahora estamos esperando el examen toxicológico”.

Qué aseguran las autoridades de Los Ángeles El miércoles, el medio Los Ángeles Press informó que no hay registro oficial que confirme que la joven fue hallada muerta en dicha ciudad.

Narela Barreto Los Ángeles muerte Los Ángeles Press En la nota indicaron que cuando le solicitaron información al Departamento de la Policía de Los Ángeles sobre el caso, este confirmó la existencia de un reporte de persona desaparecida a nombre de Narela Micaela Barreto, pero no habría registrado ningún hallazgo de persona sin vida, ninguna investigación de muerte ni expediente policial asociado a un fallecimiento bajo esa identidad dentro de su jurisdicción.