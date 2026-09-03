Masacre en México: el dramático momento en que encontraron con vida al hijo de 5 años del músico de Camilo Séptimo

El hijo del músico Jonathan Meléndez se escondió abajo de una cama durante el ataque. La Policía lo encontró horas después, ileso y en silencio.

El hijo de 5 años de Jonathan Meléndez fue el único integrante de la familia encontrado con vida después del ataque ocurrido en un departamento del complejo Grand Viure, en México. El nene sobrevivió escondido debajo de una cama y habría sido hallado sin lesiones. Por el momento, el único detenido es el argentino Diego Ferlini.

“¡Tenemos un niño!”: el momento en que encontraron al nene de 5 años El operativo quedó registrado por las cámaras que llevaban los agentes de la Policía Municipal de Atizapán y de la Marina. Mientras inspeccionaban la vivienda donde habían encontrado a las víctimas, los efectivos detectaron la presencia del chico. “¡Tenemos un niño!”, se escucha gritar a uno de ellos en el video que luego fue difundido en las redes.

El menor había permanecido oculto debajo de una cama durante el ataque. Según la reconstrucción, estaba en una habitación junto a Alexis “N”, la empleada de la familia, cuando comenzaron las primeras detonaciones. La mujer salió del dormitorio, se encontró con uno de los atacantes, fue llevada hacia otra habitación y recibió un disparo. El chico quedó solo y se escondió.

Cómo ingresaron los agentes al departamento de la familia La primera alerta llevó a los guardias del edificio hasta la puerta de la vivienda. Al tocar, una persona respondió desde el interior que no podía salir. Los guardias se retiraron y más tarde regresaron acompañados por policías municipales y efectivos de la Marina. Cuando finalmente consiguieron ingresar, el presunto agresor ya había escapado. Dentro del departamento encontraron muertos a Jonathan “Honas” Meléndez, a su esposa embarazada y a su hija de 3 años.

El único sobreviviente y la investigación del crimen El chico fue el único integrante de la familia encontrado con vida dentro de la vivienda. Los agentes recorrieron las habitaciones y otros sectores del inmueble para buscar elementos que permitieran reconstruir el ataque y la fuga. También analizaron las cámaras de vigilancia de la zona y localizaron el auto rojo utilizado por los atacantes para escapar.