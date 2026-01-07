Manejaba borracho y provocó un choque en Godoy Cruz que dejó un herido

Un hombre resultó herido en la madrugada de este miércoles tras un violento siniestro vial en Godoy Cruz.

Un choque fue protagonizado en la madrugada de este miércoles por un conductor que manejaba con un nivel de alcohol en sangre tres veces superior al permitido por la ley. Como resultado del siniestro, un hombre resultó herido.

El accidente se registró alrededor de las 5.30, cuando un automóvil Renault 19 circulaba por Rodríguez Peña en sentido Oeste-Este. Según fuentes policiales, al llegar al cruce con calle Independencia, el vehículo impactó contra una camioneta Jeep que se desplazaba hacia el sur.

Un herido y alcohol en sangre Tras el alerta a la línea de emergencias 911, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar y asistió al conductor del automóvil, un hombre de 32 años, quien fue diagnosticado con politraumatismos varios a raíz del fuerte impacto. Por su parte, el conductor de la camioneta y su acompañante no presentaron lesiones.