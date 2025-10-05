Maipú y Las Heras: dos asaltos a motociclistas en menos de dos horas

Mendoza registró un fin de semana de hechos violentos con el robo de motos en Maipú y Las Heras . Ambos asaltos ocurrieron en la vía pública durante la noche del sábado y la madrugada del domingo. En uno de los casos, la Policía logró la aprehensión del autor y la recuperación del vehículo minutos después de la denuncia.

Una mujer sufrió el robo de su motocicleta particular en la vía pública de Rodeo del Medio durante la noche del sábado . Dos sujetos interceptaron a la víctima y la amenazaron con un arma para llevarse el vehículo.

El hecho ocurrió a las 22.43 horas en la intersección de la Ruta 50 y calle Molina . La víctima, identificada como Elisa S. (40) , circulaba en su moto marca Corven 110 cc. de color rojo.

Al aproximarse a calle Molina, dos individuos que se trasladaban en una moto tipo enduro roja la abordaron. Bajo amenaza con un arma de fuego, los asaltantes le sustrajeron el rodado y escaparon inmediatamente del lugar.

La Oficina Fiscal de Maipú tomó las actuaciones e inició la investigación para dar con los autores del robo.

Asalto en Las Heras

Un rápido operativo de la policía de Las Heras permitió aprehender a un asaltante minutos después de que este robara una motocicleta a una mujer durante la madrugada de este domingo.

El suceso ocurrió a las 0.48 en la vía pública, entre las calles Bajada Blanca y Paso Hondo. Efectivos de la Unidad Especial de Patrullajes Las Heras (UEP) realizaban maniobras operativas en la zona cuando Jimena V. (35) los contactó.

La víctima denunció haber sido víctima de un asalto: un sujeto, bajo amenaza con arma de fuego, le sustrajo su moto marca Corven 110 cc., de color blanco, y se fugó por calle Paso Hondo hacia el norte.

Con las características aportadas por la víctima, los efectivos lograron dar con el autor en pocos minutos. Procedieron a la aprehensión del joven, identificado como Jonathan C. (20), junto con el secuestro de la motocicleta robada.

El aprehendido y el rodado recuperado quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de Las Heras, que investiga el hecho.