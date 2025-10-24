Llevaba más de 30 kilos de marihuana en un colectivo que viajaba con destino a Mendoza

Efectivos de la Gendarmería Nacional descubrieron en Tucumán el cargamento de marihuana. El ómnibus trasladaba trabajadores golondrina hacia Mendoza.

El hombre detenido con el cargamento de marihuana que tenía a Mendoza como destino.

Un cargamento de marihuana escondido entre colchas y frazadas dentro de la bodega de un ómnibus fue descubierto este viernes en Tucumán. El colectivo de larga distancia, que trasladaba trabajadores golondrina, tenía como destino la provincia de Mendoza. Hubo un detenido por el hallazgo de la droga.

El procedimiento fue llevado a cabo por integrantes del Escuadrón Núcleo “Aguilares”, de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), quienes le frenaron la marcha al micro sobre la ruta 38, en el límite interprovincial con Salta. Al revisar el equipaje, los gendarmes detectaron varios bultos de gran tamaño envueltos en ropa de cama, lo que despertó sospechas.

El hallazgo de la marihuana Así, los uniformados identificaron al propietario del equipaje, un hombre de nacionalidad boliviana. Acto seguido, con apoyo de un perro detector de narcóticos, se abrió el paquete y hallaron 30 ladrillos embadurnados en grasa, que contenían una sustancia vegetal.

envolvio_31_kilos_de_marihuana_con_colchas_y_frazadas_5 El can adiestrado marcó el lugar donde se encontraba el cargamento de marihuana. Gentileza. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de marihuana prensada, con un peso total de 31,860 kilogramos, de acuerdo con la información oficial.

Por orden del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, la sustancia ilegal fue secuestrada junto a dinero y celulares, mientras que el detenido quedó a disposición de las autoridades por infracción a la Ley 23.737 (de estupefacientes).