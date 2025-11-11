Llantos, abrazos y acusaciones: así se vivió una nueva jornada del jury contra Julieta Makintach

Live Blog Post

Declaró una amiga de Makintach

Pasadas las 2.30, María Lía Vidal Alemán, amiga de la jueza Julieta Makintach, declaró y habló sobre el polémico documental. Vidal fue quién propuso realizar un documental sobre la mujer empoderada que es Makintach, una mujer que es madre, jueza e imparte justicia.

“La visión era la justicia con la mirada de una mujer y el juicio de Maradona era el gancho para mostrar el accionar de la justicia impartida por una mujer”, indicó Vidal. Y detalló que se iban nutriendo de la información que iban publicando los medios de comunicación.

Además, comentó que el escándalo del documental le provocó una gran depresión, por la cual está medicada. Durante su declaración, tanto a Vidal como a Makintach se las vio llorando desconsoladamente.

Por último, negó que en los proyectos comerciales del video se haya incluido en algún porcentaje a Makintach. Vidal explicó que los porcentajes a futuro, si es que se comercializaba el video, eran para “El Chavo” (el escritor maradoniano) y para ella. Y también, reveló que no tenían ninguna autorización para filmar en los tribunales de San Isidro. “No había ninguna autorización papel firmado, Julieta nunca nos dijo que había que pedir permiso”, concluyó.