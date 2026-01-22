Le encontraron droga a un penitenciario de San Rafael e investigan si hay más personas involucradas

El procedimiento se realizó en el Complejo N° IV durante un control interno y buscan establecer si hubo connivencia de otros empleados.

El operativo se realizó en el Complejo de Alojamiento Permanente de San Rafael durante una requisa interna.

Un agente del Servicio Penitenciario fue detenido este martes luego de que le encontraran droga dentro del Complejo de Alojamiento Permanente de san rafael. El procedimiento se desarrolló durante un control de rutina en el ingreso al establecimiento, donde se revisan las pertenencias del personal antes de iniciar su turno laboral.

Según informaron fuentes oficiales, el hallazgo se produjo en el sector destinado al depósito de mochilas y objetos personales de los efectivos de Seguridad Interna. Allí, personal especializado detectó en una mochila tres envoltorios con una sustancia de origen vegetal y dinero en efectivo, que pertenecerían a uno de los agentes.

Ante esta situación, se convocó al área de sustancias prohibidas del Servicio Penitenciario de Mendoza, que llevó adelante los procedimientos correspondientes y confirmó que se trataba de marihuana, con un peso total de 374,4 gramos.

Refuerzan controles en las cárceles de Mendoza Tras la confirmación del hallazgo, se dio intervención a la Justicia, que ordenó la detención del efectivo e inició una investigación para determinar si hubo más personas involucradas. También se solicitó información sobre los sectores por los que había circulado el agente dentro del complejo.

Desde el organismo penitenciario destacaron que el caso se da en el marco de la implementación del Sistema Único de Ingreso en las unidades carcelarias de Mendoza, vigente desde el 1 de abril, con el objetivo de reforzar los controles y mejorar la detección de drogas y elementos prohibidos.