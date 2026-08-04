Las primeras imágenes de Candela Arizaga saliendo del edificio de Facundo Moyano

Se filtró un video clave que muestra a Candela, la joven de 23 años, saliendo desorientada del edificio sobre la Avenida del Libertador tras la discusión de madrugada.

En las imágenes filtradas se observa la secuencia en la vía pública previa a la intervención policial y la posterior asistencia médica del SAME.

En los últimos minutos salieron a la luz los primeros registros fílmicos que captaron los instantes posteriores al altercado registrado en el departamento de Facundo Moyano, en el barrio porteño de Belgrano. El video muestra a Candela, la joven de 23 años oriunda de Rosario, caminando en estado de conmoción y semidesnuda por la vereda de la zona de Barrancas de Belgrano.

En las grabaciones se advierte cómo la joven avanza errática a lo largo de un par de cuadras cerca de las 5:00 de la madrugada. El registro expone también la reacción del entorno: aunque varios peatones y automovilistas continuaron su marcha sin intervenir, la escena alertó al encargado del edificio, quien fue el primero en dar aviso a la Policía de la Ciudad.

Así caminaba Candela Arizaga por zona de Barrancas de Belgrano Los primeros registros fílmicos captaron los instantes posteriores al altercado entre la modelo y Facundo Moyano. X Intervención policial y demora del dirigente sindical Según precisa el parte oficial de la fuerza porteña, tras la huida de la joven, el ex diputado nacional y dirigente del SUTPA salió detrás de ella a la vía pública. Poco después de la alerta emitida al 911, efectivos de la Policía de la Ciudad interceptaron e identificaron al dirigente gremial en las inmediaciones del lugar para neutralizar el incidente.

Cuadro de salud y asistencia del SAME Poco después de controlar la situación en la calle, el personal del SAME brindó contención y auxilio a la joven debido al cuadro de descompensación y alta vulnerabilidad que presentaba en el lugar.