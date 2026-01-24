La Plata: buscan a una mujer de 30 años desaparecida en Navidad

Yanina Correa está desaparecida desde el Navidad. Su pareja también falta desde esa fecha. La familia denuncia falta de avances en la investigación.

Yanina Belén Correa, de 30 años, se encuentra desaparecida desde Navidad y hay preocupación en el barrio de Abasto, en La Plata. La joven fue vista por última vez el 24 de diciembre, cuando convivía con su pareja en una vivienda de la calle 216 entre 517 y 518. Desde aquella Nochebuena, no hubo más noticias ni de ella ni del hombre.

Yanina mantenía una relación de apenas dos meses con su novio, también de 30 años. Según reconstruyeron sus allegados, la convivencia estaba atravesada por conflictos, problemas de adicciones y episodios de violencia. Si bien la familia evita señalar responsabilidades concretas, reconocen que el comportamiento del hombre despierta sospechas: pocos días después de la desaparición llamó a una cuñada para advertirle que “Yanina ya no va a volver”. Tras ese contacto, él también desapareció.

La hermana de la joven, Angélica Correa, describió la situación como “rarísima” y aseguró que viven una espera cargada de angustia e incertidumbre. Remarcó además que Yanina nunca había estado tanto tiempo sin comunicarse con su familia, lo que profundiza la preocupación.

Quién es la mujer desaparecida Yanina es madre de cuatro hijos. Tres niñas de 12, 8 y 2 años quedaron al cuidado de una tía, mientras que el varón de cinco vive con su padre. La familia subraya el impacto emocional que la ausencia de la joven genera en los chicos y reclama respuestas urgentes.

Los allegados también denunciaron serias falencias en el inicio de la búsqueda. Aseguran que al momento de realizar la denuncia recibieron una atención deficiente y que debieron empapelar la comisaría y el barrio con afiches para visibilizar el caso. Con el correr de los días, vecinos y amigos comenzaron a organizar movilizaciones, no solo para exigir avances en la causa, sino también para denunciar la inseguridad y la venta de drogas en la zona.