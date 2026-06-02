La lupa sobre Luque: declara un testigo clave que apunta sobre las irregularidades en la operación a Maradona

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Cosachov: su llegada al entorno de Maradona y la estrategia de internación

La imputada detalló cómo se integró al equipo médico de Diego Maradona, explicando que su incorporación se dio tras una solicitud de recomendación psiquiátrica por parte del neurocirujano Leopoldo Luque. “Ahí me llaman y empiezo a trabajar en el tratamiento”, le contó a los jueces.

Posteriormente, la especialista se enfocó en el período en que el exfutbolista permaneció en la Clínica Olivos, luego de ser intervenido por un hematoma subdural. “Para mí la mejor opción para su posterior rehabilitación era la que propuso Swiss Medical, que era continuar su recuperación en un centro de rehabilitación. Sobretodo por su cuadro de depresión. Esa era la opción ideal en un plano teórico, estábamos todos de acuerdo, pero Maradona era un paciente en pleno uso de sus capacidades y quería irse. Entonces, la otra opción sino era que vaya a su casa solo”, declaró.

Ante la negativa del paciente a ser trasladado a una institución especializada, la defensa planteó una alternativa. “Se nos ocurre esta opción intermedia que era la internación domiciliaria. Desde el punto de vista de salud mental, el objetivo en un inicio era consumo cero de sustancias tóxicas, alcohol en este caso, y que tome ordenada la medicación psiquiátrica”, siguió.

En esa misma línea, Cosachov afirmó que comenzó a coordinar los preparativos para el tratamiento en el hogar el 4 de noviembre de 2020, apenas unas horas después de la operación del astro futbolístico. “El 4 de noviembre empecé a tener conversaciones con gente de la prepaga para hablar de lo que íbamos a necesitar y con la familia para buscar el consenso. La idea era ir previniendo una situación porque yo conocía al paciente y sabía que se iba a querer ir cuando se sintiera mejor. Y también que las prepagas tienen sus tiempos. Yo quería que el paciente no llegara a la casa y no tuviese nada”.

Finalmente, respecto a los requerimientos específicos que realizó para garantizar la atención médica en la vivienda, la psiquiatra detalló: “Yo solicité médico clínico, neurólogo, estudios clínicos, ambulancia para traslados, enfermeros hombres y especialidad en consumo problemático de sustancias. El auditor de la prepaga me dijo que ya estaba todo en marcha”.