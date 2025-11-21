La familia de Diego Fernández Lima lo despide este viernes: dónde y a qué hora

Tras concluir la investigación por la muerte de Diego Fernández Lima, la Justicia entregó sus restos a su familia.

El cuerpo de Diego Fernández Lima fue encontrado el 20 de mayo de 2025, en el patio de una casa en el barrio porteño de Coghlan.

En mayo de 2025 la historia de la desaparición de una persona cambió. El 20 de mayo, un grupo de obreros que trabajaban en una obra en una vivienda del barrio porteño de Coghlan vieron, de casualidad, restos humanos en un patio y no dudaron en alertar a la Policía. Tras peritajes e investigaciones, la fiscalía confirmó que se trataba de los restos de Diego Fernández Lima, un adolescente que había desaparecido y, luego, asesinado, en 1984.

Hace 41 años que su familia se preguntaba qué había pasado con ese adolescente de 16 años que salió a andar en bici y no volvió más. Pero, con este giro en el caso, se inició una investigación con el fin de intentar encontrar al culpable del crimen. No obstante, esta semana, la fiscalía sobreseyó a Cristian Graf, su compañero de colegio y único sospechoso por encubrir la desaparición de Diego.

Una vez dada por concluida la investigación, la Justicia entregó los restos de Diego Fernández Lima a sus familiares, quienes, después de 41 años, pudieron volver a reunirse con él.

Javier, hermano de Diego Fernández Javier, hermano de Diego Fernández, anunció cuándo será el velorio de la víctima. Analía Melnik/MDZ Cuándo y dónde será el velatorio de Diego Fernández Lima Este viernes, se llevará a cabo el velatorio de Diego Fernández Lima, el adolescente asesinado en 1984. De acuerdo a lo informado por la propia familia, la despedida tendrá lugar entre las 15 y las 00 horas en Nardi Sepelios, ubicada en la intersección de avenida Álvarez Thomas y Arizona.