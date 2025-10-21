La exorbitante suma que alcanzaría el fraude de los certificados médicos en la Liga Mendocina de Fútbol

La investigación por la falsificación de certificados médicos en la Liga Mendocina de Futbol ( LMF ) se encuentra en su tramo final y sólo restan incorporar las últimas pruebas a producir en el expediente liderado por el fiscal de Delitos Especializados Juan Manuel Sánchez . Una de esas medidas clave es la pericia contable y los detectives estiman que el resultado será exorbitante.

Fuentes allegadas a la instrucción señalaron a MDZ que, de acuerdo con las estimaciones realizadas por los propios investigadores del caso, el monto defraudado alcanzaría un total de aproximadamente 1.400 millones de pesos.

El cálculo preliminar se realizó a partir las sumas que se les cobraba dos veces por temporada a cada uno de los más de 7.000 jugadores federados de las divisiones inferiores de los clubes que forman parte de la LMF , para realizarse los estudios clínicos y cardiológicos correspondientes para contar con el certificado de apto físico .

Más allá de eso, los pesquisas aguardarán por el resultado de la pericia contable sobre ingresos y egresos de dinero que se registraron entre la LMF y el prestador de los servicios médicos S+MM Salud , empresa liderada por el referente gremial y exdirigente del futsal, Fabio Guanda Alenda , el principal acusado que tiene el caso. Una vez que finalice ese proceso, se plasmará la cifra definitiva en el expediente.

Por su parte, en los próximos días declararán en el expediente un médico cardiólogo y una técnica en prácticas cardiológicas , quienes ofrecerá detalles de cómo deben realizarse los análisis que, de acuerdo con la instrucción, fueron falsificados por los cuatro acusados que tiene la causa. También analizarán los aparatos que fueron utilizados para llevar adelante los estudios y aportarán detalles sobre la importancia que tiene la firma de un profesional de la salud en el apto físico de un deportista.

Certificados truchos.jpg Uno de los documentos con la firma falsificada. MDZ.

Esto, principalmente, porque las dos mujeres que están sindicadas como las responsables de practicar los estudios cardiológicos a los jugadores —Patricia Godoy y su hija Rocío Reyes Godoy—, no contaban con ningún tipo de capacitación para llevar adelante esas tareas y la única experiencia que tenían vinculada al ámbito de la salud, era su experiencia como administrativas en el Centro de Salud N° 16-365 Plazoleta Ruttini, dependiente de la Municipalidad de Maipú.

El escándalo en la Liga Mendocina de Fútbol

El viernes 27 de junio estalló el escándalo cuando personal de Investigaciones allanó la sede de la Liga Mendocina de Fútbol, a raíz de la denuncia por la falsificación de certificados médicos.

La causa se inició a raíz de la presentación judicial que hizo la médica cardióloga Marisa Torre, quien a través de su sobrina, la diputada provincial y presidenta del Departamento de Fútbol Femenino de la LMF, Giuliana Díaz, tomó conocimiento de que su firma y sello profesional estaban siendo falsificados en los estudios de cientos de jugadores federados de todas las categorías inferiores de la Liga.

liga mendocina de futbol allanamiento (1).jpeg Personal de Investigaciones lideró los allanamientos en la Liga Mendocina por la causa de los certificados médicos truchos. ALF PONCE MERCADO / Archivo MDZ

Según la versión de la profesional de la salud, la dirigente advirtió esa irregularidad durante una reunión del Consejo Directivo. En esa conversación, su familiar le dijo que jamás había realizado estudios médicos ni para la Liga Mendocina de Fútbol, ni para la empresa S+MM Salud, que figura en la denuncia como contratado para realizar los análisis para los aptos físicos de los jugadores federados del ente máximo del fútbol provincial.

Así las cosas, la cardióloga presentó como prueba una carpeta de Google Drive, que contenía 58 documentos con los aptos físicos de cientos de jugadores de todas las categorías, los cuales contenían la firma falsa de la médica y una copia de su sello profesional, según surge de la información que fue revelada por este portal.

Las pruebas contra los acusados

Por ese motivo, las medidas judiciales no sólo tuvieron como blanco al edificio de la Liga Mendocina, ubicado en calle Garibaldi 86, sino que también se allanó el STMM y domicilios particulares de Godoy y Reyes Godoy, quienes estaban a cargo de los análisis a los jugadores. Fue en las viviendas de las empleadas que se incautó documentación de vital importancia para la causa, ya que tenían en su poder algunos de los certificados truchos. Así, la Justicia determinó que, presuntamente, eran las encargadas de colocarle la firma y sellos falsos de la denunciante.

Portada Guanda y Buscema Fabio Alenda y Natalia Busceme, dos de los acusados que tiene el escándalo de los certificados truchos en la Liga Mendocina. MDZ.

Posteriormente, se confirmó mediante una pericia caligráfica que las firmas no fueron realizadas por la médica Torres y fueron falsificadas, complicando así la situación de los sospechosos en el expediente.

En la causa se encuentran imputados Alenda, Godoy, Reyes Godoy y la médica clínica Natalia Busceme por los delitos de estafa reiterada, uso de documentación privada falsa y falsificación reiterada.