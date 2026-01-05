La difícil tarea para identificar al presunto ladrón que murió tras ser atrapado por vecinos en Luján de Cuyo

El barrio San Antonio , ubicado en lado de Luján de Cuyo de la triple frontera con Godoy Cruz y Maipú, fue sacudido la madrugada de este lunes por un confuso episodio que terminó en muerte . Un presunto ladrón fue atrapado por un grupo de vecinos, con quien protagonizaron un forcejeo. Tras la intervención policial, el sujeto se descompensó y falleció.

Casi 12 horas después del dramático episodio, las autoridades todavía no lograban identificar al sujeto que perdió la vida. Lo intentaron escaneando su huella con un dispositivo biométrico de la Policía de Mendoza , pero no arrojó coincidencias con la base de datos. Por eso, aguardaban por la necropsia a cargo del Cuerpo Médico Forense ( CMF ) para extraer una muestra de su ADN y verificar si de esa manera podían individualizarlo.

Esa situación, claramente, complica las tareas de los detectives que trabajan en el caso bajo las directivas de la fiscal de Homicidios Claudía Ríos . Básicamente, no pueden profundizar sobre su perfil y conocer si contaba con antecedentes previos, dónde vivía o la posibilidad de entrevistar a sus familiares, explicaron fuentes allegadas a la investigación.

En tanto, los vecinos que intervinieron en la aprehensión ciudadana del sindicado malviviente fallecido y también quienes lo atestiguaron estaban siendo entrevistados por personal de la fiscalía a cargo del expediente, con el objetivo de reconstruir con mayor claridad los hechos que desembocaron en su deceso, agregaron.

Lo cierto es que, pasadas las 15 de este lunes, la causa se mantenía sin detenidos y estaba caratulada como "averiguación muerte". Hasta la citada hora, tampoco habían surgido indicios que motivaran la aprehensión de algún vecino o de los policías que actuaron en la escena.

La reconstrucción inicial

De acuerdo con el procedimiento policial, policías de la Subcomisaría Lorenz fueron desplazados hasta el barrio San Antonio, a raíz de diversos llamados de vecinos a la línea de emergencias 911. Básicamente, alertaban sobre gritos y un robo en el interior de una casa.

Cuando los uniformados arribaron al lugar, se toparon con un grupo de lugareños que había interceptado al sospechoso del hecho de inseguridad, con quien estaban forcejeando. Mientras controlaban la situación, los testigos relataron que el sujeto había ingresado a una vivienda de la manzana B.

Al parecer, de acuerdo con esa versión, el propietario del inmueble, un hombre de 46 años, se percató de la presencia del sospechoso y pidió auxilio a los gritos. Eso alertó a los vecinos, quienes salieron tras el malviviente, que ganó los techos y buscó darse a la fuga.

FotoJet(4) La Subcomisaría Lorenz de Maipú, donde terminó falleciendo el presunto malviviente. Google Street View.

No obstante, luego entró a otra casa de la misma manzana y rompió algunas puertas y ventanas de vidrio, resultando con varios cortes en su cuerpo, surge de las averiguaciones practicadas en la escena. Fue allí donde terminó reducido por algunos habitantes de la barriada.

Luego de escuchar el relato de los vecinos, los policías cargaron al sujeto a la movilidad y lo trasladaron rápidamente hasta la dependencia, ya que se había descompensado. En la puerta del edificio policial, el individuo se desplomó y, pese a que le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RPC), terminó falleciendo, tal como lo constató personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Tras el deceso, desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) se dispuso que trabajara personal de la Investigaciones y la Policía Científica en la escena.