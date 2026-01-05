Asalto armado a plena de la luz del día, persecución y un malviviente detenido en Las Heras

Un malviviente fue detenido por un asalto a una pareja de adolescentes en Las Heras. El sospechoso cayó con elementos sustraídos y un arma de fuego.

Una pareja de adolescentes sufrió la tarde del domingo un asalto a mano armado a plena luz del día en Las Heras. Luego de una persecución por las calles del departamento, uno de los dos sospechosos del robo fueron detenidos. El malviviente, identificado como Martín Nahuel Silva Barahona (22), quedó a disposición de la Justicia.

Fuentes policiales relataron que todo comenzó alrededor de las 19.20, cuando un muchacho y una chica, de 15 y 14 años, respectivamente, se encontraban sentados en un cordón de calle Rawson, a pocos metros del cruce con Hilario Cuadros, y fueron abordados por dos sujetos con claras intenciones de robo.

Mediante amenazas con un arma de fuego, los sospechosos le robaron una gorra, un par de zapatillas Nike y dos celulares (un Motorola y un Samsung). Esa situación fue observada por personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) que realizaba tareas preventivas en ese sector lasherino.

WhatsApp Image 2026-01-04 at 21.58.17 Los elementos sustraídos que luego fueron recuperados por policías de la UEP Las Heras. Gentileza. Persecución y detención Inmediatamente, los ladrones se dieron a la fuga a pie, en dirección al barrio Eva Perón. Al mismo tiempo, los policías salieron en persecución de los sujetos y pudieron interceptar a uno de ellos en el interior de la barriada.

Una vez reducido, constataron que se trataba de Silva Barahona, quien tenía en su poder un revólver calibre 22, cargado con cinco balas. Asimismo, llevaba consigo las zapatillas, la gorra y los celulares sustraídos, detalla la información del caso.