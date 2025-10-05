La defensa de Julieta Silva busca un juicio abreviado en la causa por lesiones contra su pareja

La mujer condenada por la muerte de Genaro Fortunato quedó en el centro de la escena nuevamente a raíz de una denuncia de su actual pareja. Buscan su absolución o una condena menor en el marco de un juicio abreviado.

La defensa de Julieta Silva Macagno, la mujer que en 2017 fue condenada por la muerte de su exnovio, Genaro Fortunato, y que volvió a quedar detenida en las últimas semanas tras una denuncia de su actual marido, presentó ante la Justicia un escrito en el que solicita su sobreseimiento total y definitivo. Se la acusa de lesiones agravadas por el vínculo, amenazas simples y privación ilegítima de la libertad.

Según el documento judicial al que accedió la agencia Noticias Argentinas, el planteo, firmado por las abogadas Clarisa Fuentes Rubio y Roberto Castillo, sostiene que los hechos imputados “son manifiestamente atípicos”, es decir, no configuran delitos penales, y que las denuncias en su contra "carecen de sustento fáctico y jurídico".

Por tal motivo, los defensores pidieron que, si el sobreseimiento no prospera, se autorice un juicio abreviado con una pena menor y de cumplimiento domiciliario, de no más de nueve meses.

En el documento judicial, los abogados afirman que no existieron actos de encierro, amenazas ni agresiones físicas comprobadas hacia su actual pareja, sino discusiones domésticas que fueron descontextualizadas y llevadas al fuero penal sin fundamento probatorio.

"No hay evidencia de privación de libertad ni de lesiones; lo que existe es una relación conflictiva y un relato construido a partir de percepciones personales", se señala en el texto.