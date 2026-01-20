La condena que recibió el hombre que se atrincheró con su pareja de rehén en Godoy Cruz

Franco Güidoni Vargas, de 26 años, fue condenado a raíz de un juicio abreviado por el turbulento episodio que protagonizó en Godoy Cruz a principios del 2025.

El 24 de abril de 2025, el nombre de Franco Nicolás Güidoni Vargas (26) se volvió noticia cuando se atrincheró con un cuchillo en el barrio La Gloria, de Godoy Cruz, con su pareja y cuñada como rehenes. Finalmente, este convulso episodio se cerró en el Polo Judicial con la condena del sujeto luego de que confesara estos hechos.

Güidoni Vargas reconoció la autoría del delito de desobediencia a la autoridad en concurso real con el delito de daño simple ante el juez Leonardo Camacho, del Juzgado Penal Colegiado N°1, quien homologó el acuerdo previo entre la defensa del imputado con el fiscal de Delitos no Especializados Martín Lucero, representado en la audiencia por la ayudante fiscal Fernanda Arriagada. De esta manera, el sujeto fue sentenciado a dos meses de prisión efectiva.

Atrincherado en Godoy Cruz El popular barrio La Gloria fue el escenario de varias horas de tensión cuando Güdoni Vargas, señalado como “conflictivo” por los vecinos de la zona, experimentó una crisis por el consumo problemático de sustancias que terminó con el atrincherado armado con un cuchillo. Hecho que fue alertado cerca de las 14 por un llamado a la línea de emergencias 911.

image En medio del episodio, se encontraba junto a su pareja y una hermana de ella, a quienes privó de su libertad durante algunos momentos en su domicilio ubicado en un pasillo de la barriada.

Debido a la peligrosidad de la situación, se activó el protocolo para situaciones de crisis de alto riesgo, tomando intervención el personal de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), más precisamente el Grupo Especial de Seguridad (GES) y el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), quienes mediante negociaciones lograron que el joven liberara a sus rehenes.